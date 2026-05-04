Jet yakıtı krizi derinleşiyor: Uçuşlar azalırken, bilet fiyatları rekor kırdı!

Orta Doğu’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda devam eden belirsizlik, jet yakıtı piyasasında ciddi bir krize yol açtı. Kısa sürede yüzde 120’nin üzerinde artan fiyatlar, havayolu şirketlerini zor durumda bırakırken sektör ayakta kalmak için çeşitli önlemler almaya başladı.

Oluşturma Tarihi 04 Mayıs 2026 09:42

Artan maliyetler nedeniyle birçok hava yolu şirketi uçuş sayısını azaltma yoluna giderken, bilet fiyatlarında da belirgin artışlar yaşanıyor. Bu durum, yaz tatili döneminde seyahat planı yapan milyonlarca yolcunun programını olumsuz etkiliyor. Sektör temsilcileri ise yakıt tedarikinde yaşanabilecek ek sorunların daha geniş çaplı iptal ve gecikmelere neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Son dönemde Orta Doğu'daki çatışmaların ardından uluslararası jet yakıtı fiyatları hızlı bir yükseliş gösterdi. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi halinde, birçok bölgede yakıt arzında ciddi sıkıntılar yaşanabileceği öngörülüyor.

Körfez ülkeleri üretimde önemli bir paya sahip olsa da, Avrupa gibi rafineri kapasitesi sınırlı bölgeler bu durumdan daha fazla etkileniyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kesintilerin devam etmesi, tedarik zincirinde baskıyı artırarak fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Saldırılar öncesinde Avrupa'da ton başına 831 dolar seviyesinde olan jet yakıtı, kısa sürede 1.838 dolara çıkarak yüzde 120'nin üzerinde artışla rekor kırdı. Son günlerde ise fiyatların 1.500 dolar seviyesinin üzerinde seyrettiği belirtiliyor.

Rafineri kapasitesindeki düşüş de fiyat artışlarını tetikliyor. Son iki buçuk yılda Avrupa'da beş rafinerinin kapanması, arz tarafındaki baskıyı daha da artırmış durumda.

Havayolu şirketleri için en büyük maliyet kalemlerinden biri olan yakıt, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre işletme giderlerinin yaklaşık yüzde 25 ila 30'unu oluşturuyor. Bu nedenle yaşanan fiyat artışlarının şirketlerin kârlılığı üzerinde ciddi baskı oluşturması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

