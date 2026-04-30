Faiz indirimi beklentisi ertelendi: Morgan Stanley 2027’yi işaret etti

ABD Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentilerde dikkat çeken bir revizyon geldi. Morgan Stanley, daha önce 2026 için öngördüğü faiz indirim başlangıcını ileri çekerek 2027 yılına erteledi. Banka, bu değişikliğe gerekçe olarak enflasyondaki kalıcılığı ve ekonomideki güçlü görünümü gösterdi.

EKONOMİK DİRENÇ KARARDA BELİRLEYİCİ OLDU

Wall Street merkezli kurum, çarşamba günü yayımladığı değerlendirmede, faiz indirimlerinin bu yıl gündeme gelmeyeceğini belirtti. Önceki tahminlerde 2026 yılı işaret edilirken, güncel projeksiyonlarda bu sürecin daha geç başlayacağı ifade edildi.

FED KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Fed'in son toplantısında politika faizini sabit bırakması dikkat çekerken, karar sürecinde 1992'den bu yana en belirgin görüş ayrılığı yaşandı. Kararın ardından ABD tahvil getirileri son bir ayın zirvesine çıkarken, dolar da iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Güncel veriler, enflasyonun hâlâ yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte büyüme ve istihdam tarafındaki güçlü görünüm, ekonominin dirençli yapısını koruduğuna işaret ediyor.

2027'Yİ İŞARET ETTİ

Morgan Stanley analizinde, faiz indirimi için gereken koşulların daha zor oluşacağını vurguladı. Para politikası tarafında ise karar alıcıların, geçmiş sıkılaştırma adımlarının etkilerini daha net görmek adına temkinli bir yaklaşım benimsediği ifade edildi. Banka, ilk faiz indirimlerinin 2027 yılının ocak ve mart aylarında gerçekleşmesini bekliyor.

KÜRESEL RİSKLER BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR

Öte yandan Deutsche Bank da faizlerin 2026 boyunca sabit kalabileceği yönünde görüş bildirmişti. Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin enflasyonist baskıları artırdığına dikkat çekilirken, yüksek belirsizlik ortamının merkez bankalarının yönlendirme yapmasını zorlaştırdığı belirtiliyor. Mevcut tablo, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini güçlendirmeye devam ediyor.