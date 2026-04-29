Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır, Çin'den gelen alımların desteğiyle yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, arz tarafındaki belirsizlikler de fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Çin'in sülfürik asit ihracatına getirdiği yasak, özellikle Şili'deki bakır üreticilerini olumsuz etkilerken; sülfürik asit ve dizel tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara yönelik endişeler piyasadaki yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın İşçi Bayramı tatili nedeniyle 6 Mayıs'a kadar kapalı olması sürecinde açıklanan Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) verilerine göre, küresel rafine bakır piyasası şubat ayında 276 bin ton arz fazlası verdi.

Öte yandan BNP Paribas, bakır fiyatlarına yönelik beklentisini yukarı revize ederek, mevcut çeyrek içinde ton başına 14.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini öngördü.

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. Nikel, Endonezya'daki üretim kesintilerine rağmen yüzde 0,15 düşüşle 19.425 dolara geriledi. Alüminyum yüzde 0,27 yükselerek 3.548 dolara çıkarak son dört yılın zirvesine yaklaşırken; çinko yüzde 1 kayıpla 3.338 dolara düştü. Kurşun sınırlı bir artışla 1.958 dolardan işlem görürken, kalay yüzde 1,7 değer kazanarak 49.780 dolara ulaştı.