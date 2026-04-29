Bakır fiyatları Çin talebiyle yükseldi: Ton başına 13.049 dolar seviyesi görüldü

Bakır fiyatları, Çin kaynaklı talep artışı ve arz kesintisi endişelerinin etkisiyle beş günlük düşüş trendini sonlandırarak yeniden yükselişe geçti ve ton başına 13.049 dolara ulaştı.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 14:48

Londra Metal Borsası'nda işlem gören bakır, Çin'den gelen alımların desteğiyle yüzde 0,1 oranında değer kazanırken, arz tarafındaki belirsizlikler de fiyatları yukarı yönlü destekledi.

Çin'in sülfürik asit ihracatına getirdiği yasak, özellikle Şili'deki bakır üreticilerini olumsuz etkilerken; sülfürik asit ve dizel tedarikinde yaşanabilecek aksaklıklara yönelik endişeler piyasadaki yükseliş beklentisini güçlendiriyor.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nın İşçi Bayramı tatili nedeniyle 6 Mayıs'a kadar kapalı olması sürecinde açıklanan Uluslararası Bakır Çalışma Grubu (ICSG) verilerine göre, küresel rafine bakır piyasası şubat ayında 276 bin ton arz fazlası verdi.

Öte yandan BNP Paribas, bakır fiyatlarına yönelik beklentisini yukarı revize ederek, mevcut çeyrek içinde ton başına 14.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini öngördü.

Diğer metallerde ise karışık bir görünüm öne çıktı. Nikel, Endonezya'daki üretim kesintilerine rağmen yüzde 0,15 düşüşle 19.425 dolara geriledi. Alüminyum yüzde 0,27 yükselerek 3.548 dolara çıkarak son dört yılın zirvesine yaklaşırken; çinko yüzde 1 kayıpla 3.338 dolara düştü. Kurşun sınırlı bir artışla 1.958 dolardan işlem görürken, kalay yüzde 1,7 değer kazanarak 49.780 dolara ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

ABD’de petrol ve benzin stoklarında beklentiyi aşan düşüş! ABD’de petrol ve benzin stoklarında beklentiyi aşan düşüş! 29 Nisan 2026 09:38
ABD’den terör vurgusu: 35 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı ABD'den terör vurgusu: 35 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı 29 Nisan 2026 09:19
Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor 29 Nisan 2026 09:14
Rosatom’un Bangladeş’teki ilk nükleer güç santrali devreye alınacak Rosatom'un Bangladeş'teki ilk nükleer güç santrali devreye alınacak 28 Nisan 2026 16:51
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 28 Nisan 2026 16:49
ABD konut fiyatlarında yavaşlama: Aylık artış durdu, yıllık artış sınırlı kaldı ABD konut fiyatlarında yavaşlama: Aylık artış durdu, yıllık artış sınırlı kaldı 28 Nisan 2026 16:25
ABD’de kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor: Faiz tavanı tartışması yeniden gündemde ABD’de kredi kartı faizleri yüksek seyrediyor: Faiz tavanı tartışması yeniden gündemde 28 Nisan 2026 15:52
Brezilya’da enflasyon beklentilerin altında: Gözler faiz kararında! Brezilya’da enflasyon beklentilerin altında: Gözler faiz kararında! 28 Nisan 2026 15:48
Avrupa Parlamentosu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euro bütçe istedi Avrupa Parlamentosu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon euro bütçe istedi 28 Nisan 2026 15:36
BAE, OPEC ve OPEC+’tan ayrılma kararı aldı BAE, OPEC ve OPEC+'tan ayrılma kararı aldı 28 Nisan 2026 15:34
Tether’dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale Tether’dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale 28 Nisan 2026 14:29
Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir! Citi tahminini yükseltti: Yapay zeka pazarı 2030’a kadar 4,2 trilyon doları aşabilir! 28 Nisan 2026 14:13
