ABD’de petrol ve benzin stoklarında beklentiyi aşan düşüş!

Ham petrol stokları haftalık bazda 1 milyon 793 bin varil azalırken, piyasa beklentisi 271 bin varillik artış yönündeydi. Bir önceki haftada ise stoklarda 4,47 milyon varillik düşüş kaydedilmişti.

Aynı dönemde benzin stokları 8 milyon 472 bin varil gerileyerek beklentilerin oldukça üzerinde bir azalış gösterdi. Piyasa öngörüsü 2,09 milyon varil düşüş yönündeydi. Önceki haftada benzin stokları 5 milyon 165 bin varil azalmıştı.

Damıtılmış ürün stokları da 2,6 milyon varil düşüş kaydederken, beklenti 2,29 milyon varil azalış olacağı yönündeydi. Bu kalemde bir önceki hafta 4,59 milyon varillik düşüş yaşanmıştı.

Cushing, Oklahoma'daki ham petrol stokları 820 bin varil azalırken, önceki hafta bu kalemde 678 bin varillik artış görülmüştü.

Öte yandan rafineri faaliyetlerini yansıtan haftalık ham petrol işleme miktarı 151 bin varil artış gösterdi. Bir önceki hafta bu veri 240 bin varil düşüş kaydetmişti.