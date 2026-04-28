Tether'dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale

Tether’dan 344 milyon dolarlık USDT dondurma kararı: Yasa dışı cüzdanlara müdahale

Tether, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen iki farklı kripto cüzdanda bulunan 344 milyon doların üzerindeki USDT varlığının dondurulmasına destek verdiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 28 Nisan 2026 14:29

Şirketin açıklamasına göre bu adım, ABD'deki yetkili kurumlarla paylaşılan istihbarat doğrultusunda atıldı. Yaptırımları aşmaya çalışan ve suç ağlarıyla ilişkili olduğu belirlenen cüzdanlar tespit edilerek fon hareketleri doğrudan kısıtlandı. Bu yaklaşım, Tether'ın yalnızca olaylara sonradan müdahale eden bir yapıdan çıkarak, soruşturmalar sırasında kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı hareket eden daha proaktif bir modele geçtiğini gösteriyor.

Tether, ürünlerinin yasa dışı kullanımına karşı "sıfır tolerans" politikası benimsediğini vurgularken, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Office of Foreign Assets Control (OFAC) yaptırım listeleriyle uyumlu hareket ettiğini belirtti. Şirket ayrıca dünya genelinde 65 ülkede 340'tan fazla kolluk kuvvetiyle koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Bu iş birlikleri kapsamında bugüne kadar 2.300'ün üzerinde vakaya destek sağlanırken, toplamda 4,4 milyar doları aşan varlığın dondurulmasına katkı sunuldu. Bu tutarın yaklaşık 2,1 milyar dolarlık kısmı ABD bağlantılı süreçlerden oluşuyor.

Tether CEO'su Paolo Ardoino ise yaptığı değerlendirmede, USDT'nin yasa dışı işlemler için güvenli bir alan olmadığını belirterek, yaptırım altındaki kuruluşlar veya suç şebekeleriyle bağlantı tespit edildiğinde hızlı ve kararlı adımlar attıklarını söyledi. Ardoino, blokzincir teknolojisinin sunduğu şeffaflığı gerçek zamanlı izleme sistemleri ve kolluk kuvvetleriyle kurulan iş birlikleriyle birleştirerek, fonları hareket etmeden önce engelleyebildiklerini vurguladı.

Bu gelişme, kripto para piyasasında düzenleyici uyum ve denetim süreçlerinin giderek daha etkin hale geldiğini gösterirken, büyük ihraççıların kolluk kuvvetleriyle iş birliğinin de derinleştiğine işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Altýn Fiyatlarý
