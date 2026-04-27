AB Komisyonu Başkanı: İthal fosil yakıtlara bağımlılık Avrupa'yı savunmasız hale getiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ithal fosil yakıtlara bağımlılığın ciddi bir kırılganlık yarattığını ve Avrupa'yı savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 13:55

Berlin'de Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) çalıştayına katılan von der Leyen, düzenlenen basın toplantısında, "Orta vadede ithal fosil yakıtlara büyük bağımlılığımızın bizi savunmasız hale getirdiğinin farkında olmamız önemlidir. Orta Doğu'daki krizin başlangıcından bu yana tek bir molekül bile ek enerji elde etmeden gaz ve petrol ithalatı için 27 milyar avro daha fazla ödeme yaptık." dedi.

Bu bağımlılığın azaltılması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, "Avrupa'da üretilen her kilovatsaat enerji, ekonomik istikrar, uygun fiyat ve Avrupa'nın bağımsızlığına katkıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, Avrupa'nın 4 yıl içinde ikinci büyük enerji kriziyle karşı karşıya kaldığına işaret ederek, "2022'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz akışını kesti, şimdi ise Hürmüz Boğazı var." ifadesini kullandı.

Kısa vadede alınması gereken önlemlere değinen von der Leyen, desteklerin en çok ihtiyaç duyan kesimlere hedefli şekilde ulaştırılması ve Avrupa genelinde koordinasyon içinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, bu sayede Avrupa'nın kendi pazar gücünü koruyabileceğini ve küresel ölçekte kendi kendine rakip oluşturmasının önüne geçilebileceğini dile getirdi.

AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı serbest ticaret anlaşmalarına da değinen von der Leyen, Birliğin dünya genelinde en geniş serbest ticaret ağına sahip olduğunu, her anlaşmanın Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını güçlendirdiğini ifade etti.

Savunma alanında daha fazla yatırım çağrısında bulunan von der Leyen, Avrupa'nın dış baskılara karşı kendini koruyabilecek kapasiteye ulaşmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Artan askeri tehditler ve hibrit saldırılar karşısında güçlü bir Avrupa savunması şart." dedi.

AB Antlaşması'nın 42. maddesinin 7. fıkrasına işaret eden von der Leyen, üye ülkeler arasında karşılıklı yardım yükümlülüğünün zaten geçerli olduğunu, asıl meselenin bu yükümlülüğün nasıl ve hangi kapasiteyle hayata geçirileceği olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, hava savunması, insansız hava araçları (İHA) ve siber güvenlik gibi alanlarda kapasite eksiklerinin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI İÇİN HENÜZ ERKEN

Von der Leyen, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için henüz erken olduğunu, bu uygulamanın arkasında önemli gerekçelerin bulunduğunu savundu.

İran yönetiminin kendi halkına yönelik tutumuna dikkati çeken von der Leyen, bunun uluslararası toplumun İran'a uyguladığı yaptırımların temel nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Von der Leyen, yaptırımların kaldırılması için İran'da köklü bir değişim gerektiğini, mevcut şartlar altında bu adımın atılması için erken olduğunu savundu.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı 27 Nisan 2026 09:10
Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... Küresel piyasalar İran-ABD müzakere sinyalleriyle rahatladı: Petrol ve borsalarda son durum... 27 Nisan 2026 08:49
Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor Çin sanayi karlarında güçlü artış: Savaş ve petrol krizine rağmen yükseliş sürüyor 27 Nisan 2026 08:12
Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! Asya borsalarında rekor ralli: Nikkei ve KOSPI teknoloji hisseleriyle zirveye çıktı! 27 Nisan 2026 07:58
Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı 27 Nisan 2026 07:22
Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi Çin’de bütçe harcamaları ilk çeyrekte yükseldi 25 Nisan 2026 10:51
S&P Almanya’nın kredi notunu açıkladı S&P Almanya'nın kredi notunu açıkladı 25 Nisan 2026 10:47
Avrupa borsaları düşüşle kapandı Avrupa borsaları düşüşle kapandı 25 Nisan 2026 10:33
Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak Herkes günde en az 1 kere tıklıyor... Google yapay zekaya milyarlar yatıracak 25 Nisan 2026 08:52
Yakıt krizi gündemde: ABD’de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor Yakıt krizi gündemde: ABD'de hava yolu şirketleri fiyatları yükseltiyor 24 Nisan 2026 15:07
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte! 24 Nisan 2026 14:22
Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi Rusya Merkez Bankası faiz indirdi: Politika faizi yüzde 14,50’ye geriledi 24 Nisan 2026 13:45
