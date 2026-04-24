CANLI BORSA
İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte!

İngiltere’de enflasyon görünümü yeniden yukarı yönlü hareket etti. İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Karar Alıcılar Paneli (DMP) tarafından yapılan son anket, şirketlerin fiyat artışı beklentilerinin Nisan ayında yükseldiğini ortaya koydu. Enerji maliyetlerindeki artışın, hem firmaların fiyat belirleme davranışlarını hem de TÜFE tahminlerini yukarı çektiği vurgulandı.

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 14:22

Ankete göre şirketlerin yıllık bazda gerçekleşen fiyat artış oranı, Nisan ayı itibarıyla kapsanan üç aylık dönemde %3,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oranda önceki döneme kıyasla bir değişim görülmezken, verilerin yalnızca tüketici odaklı işletmeleri değil, ekonominin tamamına yayılan firmaları kapsadığı belirtildi.

Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin kendi fiyat artışı beklentisi ise %3,8'e yükselerek önceki döneme göre 0,3 puanlık artış gösterdi. Aylık verilere bakıldığında Şubat–Nisan döneminde beklentilerin %3,4'ten %4,4'e çıktığı görüldü. Bu yükselişte enerji fiyatlarındaki artışların belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

TÜFE beklentilerinde de benzer bir yukarı yönlü eğilim gözlendi. Önümüzdeki bir yıl için yıllık enflasyon tahmini üç aylık periyotta %3,1'den %3,5'e revize edilirken, aylık verilerde Şubat'taki %3,0'lık beklentinin Nisan'da %4,0'a yükseldiği kaydedildi. Üç yıl sonrası için öngörülen TÜFE oranı ise hafif bir artışla %2,8 seviyesine çıktı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.270,7000 Değişim 128,75 Son veri saati:
Düşük 14212,29 Yüksek 14341,04
Açılış
45,0296 Değişim 0,0957 Son veri saati:
Düşük 44,93 Yüksek 45,0257
Açılış
52,7828 Değişim 0,2354 Son veri saati:
Düşük 52,5438 Yüksek 52,7792
Açılış
6.790,4840 Değişim 76,449 Son veri saati:
Düşük 6740,309 Yüksek 6816,758
Açılış
109,1007 Değişim 2,7667 Son veri saati:
Düşük 107,0898 Yüksek 109,8565
Açılış
BİST En Aktif Hisseler