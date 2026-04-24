İngiltere’de enflasyon beklentileri enerji fiyatlarıyla yükselişte!

Ankete göre şirketlerin yıllık bazda gerçekleşen fiyat artış oranı, Nisan ayı itibarıyla kapsanan üç aylık dönemde %3,7 seviyesinde sabit kaldı. Bu oranda önceki döneme kıyasla bir değişim görülmezken, verilerin yalnızca tüketici odaklı işletmeleri değil, ekonominin tamamına yayılan firmaları kapsadığı belirtildi.

Şirketlerin gelecek 12 aya ilişkin kendi fiyat artışı beklentisi ise %3,8'e yükselerek önceki döneme göre 0,3 puanlık artış gösterdi. Aylık verilere bakıldığında Şubat–Nisan döneminde beklentilerin %3,4'ten %4,4'e çıktığı görüldü. Bu yükselişte enerji fiyatlarındaki artışların belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

TÜFE beklentilerinde de benzer bir yukarı yönlü eğilim gözlendi. Önümüzdeki bir yıl için yıllık enflasyon tahmini üç aylık periyotta %3,1'den %3,5'e revize edilirken, aylık verilerde Şubat'taki %3,0'lık beklentinin Nisan'da %4,0'a yükseldiği kaydedildi. Üç yıl sonrası için öngörülen TÜFE oranı ise hafif bir artışla %2,8 seviyesine çıktı.