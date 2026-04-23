Kremlin'den kritik açıklama: Rusya petrol arzını sürdürüyor, OPEC+’ta yeni inisiyatif yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın İran savaşıyla derinleşen küresel enerji krizinin etkilerini sınırlamak amacıyla petrol ihracatını kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı. Moskova'nın, mevcut arz seviyelerini koruyarak piyasalarda istikrarı desteklemeyi hedeflediği belirtildi.

Rusya'nın OPEC+ kapsamında ise şu aşamada yeni bir teklif ya da inisiyatif sunma planı bulunmadığını ifade eden Peskov, ülkesinin mevcut anlaşmalara bağlı kalmayı tercih ettiğini vurguladı. Bu yaklaşım, piyasaların ek üretim ya da yeni kısıntı beklentisi içinde olduğu bir dönemde "statükonun korunacağı" mesajı olarak değerlendirildi.

Enerji piyasalarındaki dengesizliğe de dikkat çeken Peskov, küresel petrol talebinin artış eğiliminde olduğunu ancak işlem hacimlerinde daralma yaşandığını söyledi.

Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamaların fiziksel petrol sevkiyatını zorlaştırdığı bir ortamda, Rusya'nın ihracatı sürdürmesi piyasalar açısından önemli bir dengeleyici unsur olarak görülüyor.