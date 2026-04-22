Belçika'dan kendi halkına 80 milyon euro'luk destek paketi

Belçika, İsrail-ABD ve İran savaşının enerji fiyatlarında ciddi yükselişe neden olmasının ardından harekete geçti. Federal hükümeti, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin vatandaşlar üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla 3 ay süreyle geçerli olacak 80 milyon euro'luk destek paketi açıkladı. Haftalardır süren görüş ayrılıklarının ardından Bakanlar Kurulu gece yarısına doğru uzlaşıya vararak paketi onayladı.

Destek paketinin en büyük bölümünü, işe gidiş-geliş masraflarını hafifletmeye yönelik genişletilmiş vergi muafiyeti oluşturuyor. Pakete göre işverenlerin çalışanlarının yol giderlerine yaptığı katkı artırılacak ve bu katkı daha geniş bir vergi muafiyeti kapsamına alınacak. Böylece çalışanların kilometre başına aldığı vergiden muaf ortalama tutar 10 euro cent artacak.



ŞAHSİ ARAÇLA İŞE GİDENLER ÖNCELİKLİ OLACAK

Şirket aracı veya yakıt kartı kullananlar bu sistemden yararlanamayacak. Kendi aracıyla sahada çalışan meslek grupları, özellikle evde bakım hizmetlerinde görev yapanlar için de kilometre tazminatında ek artış yapılacak. Ayrıca, 3 aylık dönem için kilometre tazminatının hesaplama formülü güncellenerek pompada artan fiyatlara daha yakın hale getirilecek. Bu kalemin toplam maliyetinin devlet bütçesine yaklaşık 65 milyon euro olacağı belirtiliyor.



MUHTAÇ HANELERE EK 15 MİLYON EURO'LUK DESTEK

Enerji faturalarını ödemekte zorlanan haneler için ise gaz ve elektrik sosyal fonuna 15 milyon euro ek kaynak aktarılacak. Bu destek özellikle belediyelerin sosyal destek kurumları üzerinden yardım alan en kırılgan kesimleri hedefliyor. Pakette ayrıca bağımsız çalışanlar ve çiftçilere yönelik ek, hedefli destek mekanizmalarının da bulunduğu bildirildi.



AB'YE ENERJİ DEVLERİNİN AŞIRI KâRLARININ VERGİLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Hükümet ortakları, Başbakan Bart De Wever'e Avrupa Birliği (AB) nezdinde enerji ve petrol şirketlerinin kriz döneminde elde ettiği muhtemel aşırı kârların vergilendirilmesi için girişimde bulunma yetkisi verdi. Bu talep konusunda hükümet ortağı siyasi partilerin desteği olduğu bildirildi.