Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine yönelik iyimserlikle pozitif seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 10:30

Dün Orta Doğu'da tekrar tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir görünüm öne çıkarken, İran'ın İslamabad'da ABD ile müzakerelere katılabileceğine dair umutların artmasıyla petrol fiyatlarında geri çekilme görüldü. Bu durum, küresel piyasalarda risk algısının sınırlı da olsa azalmasına yol açtı.

Taraflar arasındaki gerginliğin azalacağına dair umutlar piyasalarda görülen olumsuz tepkileri sınırladı.

Söz konusu gelişmelerle Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, bölge genelinde teknoloji sektöründeki yükselişler de dikkati çekiyor.

KOSPİ ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ

ABD-İran krizinin çözülebileceğine dair umutlar ve yarı iletken talebine yönelik iyimserlik bölge genelinde risk iştahını artırırken, Güney Kore'de Kospi endeksi rekor tazeledi.

Bölgede teknoloji öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, Güney Kore ve Japonya'daki yarı iletken hisselerinde yüzde 6'yı aşan artışlar görüldü. Güney Kore piyasasında yarı iletken şirketi SK Hynix'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde arttı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören elektronik ekipman üreticisi Fujikura'nın hisseleri yüzde 6,5, yarı iletken endüstrisi için ekipmanı üreticisi Lasertec'in hisseleri yüzde 5,7, yarı iletken imalatçısı Tokyo Electron'un hisseleri yüzde 3,5 kazançla işlem gördü.

BOJ'UN HAFTAYA PAS GEÇMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Japonya'da ekonomik görünüm ve enflasyon görünüme ilişkin belirsizlikleri artırmasından dolayı Japonya Merkez Bankasının (BoJ) gelecek hafta faiz artırımından kaçınması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, BoJ'un bu ay politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Bankanın faiz artırımı için haziran ayı öne çıkıyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,72 artışla 59.345 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,88 yükselişle 6.388,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 4.085 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,4 primle 26.460 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükselişle 79.252 puan seviyesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da üretici fiyatları martta arttı Almanya'da üretici fiyatları martta arttı 20 Nisan 2026 14:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Nisan 2026 13:22
ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı ABD’den Rus petrolü yaptırım muafiyetine uzatma kararı 20 Nisan 2026 11:35
BAE’nin ABD’den finansal güvence arayışı BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı 20 Nisan 2026 11:30
Asya borsalarında pozitif seyir! Asya borsalarında pozitif seyir! 20 Nisan 2026 10:10
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 20 Nisan 2026 10:06
Bitcoin’de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı Bitcoin'de gerileme! ABD-İran gerilimi kripto piyasasını sarstı 20 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 20 Nisan 2026 09:33
Bakır piyasasında çift yönlü hareket: Çin talebi Şanghay’ı yükseltti Bakır piyasasında çift yönlü hareket: Çin talebi Şanghay’ı yükseltti 20 Nisan 2026 09:33
Küresel piyasalar haftaya tekrar jeopolitik gerilimlerle başladı Küresel piyasalar haftaya tekrar jeopolitik gerilimlerle başladı 20 Nisan 2026 09:11
Japonya’da enflasyon beklentileri geriledi: BOJ anketi düşüşe işaret etti Japonya’da enflasyon beklentileri geriledi: BOJ anketi düşüşe işaret etti 20 Nisan 2026 09:05
Çin enerji stratejisini değiştiriyor: Kömürden gaz üretimi yeniden hızlandı Çin enerji stratejisini değiştiriyor: Kömürden gaz üretimi yeniden hızlandı 20 Nisan 2026 08:58
