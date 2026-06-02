Borsa İstanbul güne yükselişle başladı: BIST 100 Endeksi 13,798 puan seviyesinde

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 10:01

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 13.703,96 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 94,57 puan ve yüzde 0,69 artışla 13.798,53 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,08 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 0,62 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'na ilişkin jeopolitik risklerin yapay zeka rallisini gölgede bırakmasıyla karışık seyrediyor.

ABD ile İran arasında barışa ilişkin kayda değer bir ilerleme kaydedilememesiyle küresel piyasalarda risk algısı devam ediyor. Yapay zeka hisseleri öncülüğündeki ralli borsaları rekor seviyelere taşırken, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması piyasalarda dalgalanmalara sebep oluyor.

Yatırımcıların ABD-İran arasında anlaşma olacağına dair umutları devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut koşullardan dolayı enerji fiyatları enflasyon ve faiz oranlarının kısa vadeli görünümünün temel belirleyicisi olarak gündemde kalmaya devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

