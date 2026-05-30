İngiltere Merkez Bankası faiz artırımında temkinli: Belirsizlikler nedeniyle bekle-gör politikası

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, İran'daki çatışmaların ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve İngiltere ekonomisindeki zayıf büyüme görünümü nedeniyle faiz oranlarını artırmak konusunda aceleci davranmayacaklarını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2026 09:21

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, mevcut koşullarda enflasyonun bir süre daha yüzde 2'lik hedefin üzerinde kalmasına tolerans gösterilebileceğini ifade etti.

Bu açıklama, politika faizinin en azından yaz ayları boyunca yüzde 3,75 seviyesinde tutulabileceğine işaret ederken, Bailey söz konusu yaklaşımın enflasyonun kalıcı hale gelmesi halinde değişebileceğini vurguladı.

ENFLASYON HEDEFİNİN ÜZERİNDEKİ SEYRE GEÇİCİ TOLERANS

Bailey, ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlama ve jeopolitik şokların etkilerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirterek, büyümeyi desteklemek amacıyla hedefin üzerindeki enflasyonun geçici olarak tolere edilebileceğini söyledi.

Ancak fiyat artışlarının ücretler ve diğer maliyet kanalları üzerinden ekonomiye yayılmaya başlaması halinde bu yaklaşımın gözden geçirileceğini belirten Bailey, ikinci tur etkilerin dikkatle takip edildiğini kaydetti.

SWAP FAİZLERİ VE MORTGAGE MALİYETLERİ YÜKSELDİ

BoE Başkanı, faiz artırımı konusunda temkinli davranmalarının nedenlerinden birinin finansal koşulların zaten sıkılaşmış olması olduğunu ifade etti. Son dönemde yükselen swap faizlerinin mortgage kredilerine doğrudan yansıdığını ve konut finansman maliyetlerini artırdığını söyledi.

Faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte kredi veren kuruluşların mortgage oranlarını yukarı çektiğini belirten Bailey, bunun konut piyasası üzerinde baskı oluşturduğunu dile getirdi.

Ayrıca hedge fonları ve ticari kredi sağlayıcılarının da borçlanma maliyetlerini yükselttiğine dikkat çeken Bailey, piyasalardaki gelişmelerin merkez bankasının ek bir adım atmasına gerek kalmadan finansal koşulları sıkılaştırdığını ifade etti.

PİYASA BEKLENTİLERİ TERSİNE DÖNDÜ

Yılın başında piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın 2026 içerisinde iki faiz indirimi yaparak politika faizini yüzde 3,25 seviyesine düşüreceği beklentisi hakimdi. Ancak İran'daki savaşın ardından yükselen enerji fiyatları ve artan enflasyon riskleri nedeniyle beklentiler değişti.

Piyasalar artık yıl sonuna kadar 25 baz puanlık bir faiz artışıyla politika faizinin yüzde 4 seviyesine çıkarılabileceğini fiyatlıyor.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI ZORLU BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Ortadoğu'daki çatışmaların enerji maliyetlerini yükseltmesi, dünyanın önde gelen merkez bankalarını yeni bir sınamayla karşı karşıya bıraktı. Bailey, İngiltere ekonomisi üzerindeki etkilerin dikkatle izlendiğini ve gerektiğinde para politikasında değişikliğe gidilebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri de son dönemde zayıflarken, Avrupa Merkez Bankası'nın daha önce gerçekleştirdiği faiz indirimlerinin ardından yeni adımlar konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsediği görülüyor.

ARTAN TAHVİL FAİZLERİ KAMU FİNANSMANINI DA ETKİLİYOR

Bailey, yükselen tahvil getirilerinin İngiltere'nin yaklaşık 3 trilyon sterlinlik kamu borcunun finansman maliyetini artırdığını ancak son haftalarda bu baskının kısmen hafiflediğini belirtti.

2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yaşanan yüksek enflasyon deneyiminden önemli dersler çıkarıldığını ifade eden Bailey, merkez bankasının artık enerji kaynaklı şokların ekonomi üzerindeki etkilerini analiz etme konusunda daha hazırlıklı olduğunu söyledi.

BoE Başkanı, geçici görünen enflasyonist baskıların kalıcı hale dönüşme riskinin yakından takip edildiğini ve gerektiğinde hızlı politika adımları atmaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

