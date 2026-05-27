CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi IMF’den İtalya’ya mali disiplin uyarısı: Yüksek borç ve enerji destekleri gündemde

IMF’den İtalya’ya mali disiplin uyarısı: Yüksek borç ve enerji destekleri gündemde

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki hükümete yönelik yayımladığı yıllık “Madde IV” değerlendirme raporunda, ülkenin mali yapısına ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Raporda özellikle enerji destek politikalarının kapsamına dikkat çekilerek, yardımların tüm topluma yayılması yerine yalnızca düşük gelirli kesimlere odaklanması gerektiği ifade edildi.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 12:55

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya'nın kırılgan kamu maliyesine işaret ederken, mevcut vergi indirimleri ve enerji sübvansiyonlarının bütçe üzerinde ek yük oluşturduğunu vurguladı. Özellikle akaryakıt üzerindeki geçici vergi indirimlerinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı belirtildi.

Kuruluş, benzin ve dizel üzerindeki geniş kapsamlı vergi indirimleri yerine, doğrudan ihtiyaç sahibi hanelere yönelik nakit destek mekanizmalarının daha etkili olacağını savundu. Ayrıca enerji fiyatlarını dengelemeye yönelik politikaların, tüketimi azaltma teşviklerini zayıflatmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meloni hükümeti ise Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yükselen enerji maliyetlerini hafifletmek amacıyla geçici yakıt vergi indirimlerini devreye almıştı. İtalya'nın enerji ve doğalgazda dışa bağımlı yapısı, ülkeyi Avrupa'daki birçok ekonomiye kıyasla fiyat artışlarından daha fazla etkilenir hale getiriyor.

Raporda yalnızca enerji politikaları değil, İtalya'nın yüksek kamu borcu da öne çıkan başlıklardan biri oldu. IMF, artan borç yükünün ekonomik büyüme ve yatırım ortamı üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek mali disiplinin hızla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Verilere göre İtalya ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 0,5 büyürken, 2026 için büyüme beklentisi yüzde 0,6 seviyesinde bulunuyor. Büyümenin ana kaynakları arasında iç tüketim ve Avrupa Birliği kurtarma fonu yatırımları yer alıyor. Ancak bu desteklerin sona erecek olması, enerji krizinin devam etmesi ve jeopolitik gerilimler büyüme görünümünü daha kırılgan hale getiriyor.

İtalya'nın kamu borcunun 2025 sonunda GSYH'nin yüzde 137'sine ulaşacağı tahmin ediliyor. IMF, düşük büyüme, artan faiz oranları ve piyasa dalgalanmalarının borç sürdürülebilirliğini daha hassas hale getirdiğini de vurguladı.

Buna rağmen piyasalarda İtalya'ya yönelik güvenin tamamen zayıflamadığı görülüyor. İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ile Almanya tahvilleri arasındaki fark yaklaşık 70 baz puan seviyesinde kalırken, bu oran Meloni'nin göreve geldiği 2022 dönemindeki 200 baz puan seviyesinin oldukça altında seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri de enerji desteklerinin "geçici, hedefli ve sınırlı" olması gerektiğini sık sık dile getiriyor. IMF'nin son raporu da bu yaklaşımı destekleyen bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Çin’den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45’e geriledi Çin’den ekonomiyi desteklemek için rekor düşük faiz hamlesi: Politika kredisi oranı %1,45’e geriledi 26 Mayıs 2026 13:43
Borsa İstanbul bayram arifesinde satışla kapandı Borsa İstanbul bayram arifesinde satışla kapandı 26 Mayıs 2026 13:02
Almanya’nın büyüme tahmini geriledi Almanya'nın büyüme tahmini geriledi 26 Mayıs 2026 12:42
Almanya’da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! Almanya'da ihracat beklentileri 12 ayın en düşük seviyesinde! 26 Mayıs 2026 11:54
Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor Goldman Sachs açıkladı: Yapay zeka yatırımlarında rotasyon! Fonlar yazılımdan çiplere yöneliyor 26 Mayıs 2026 11:52
ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli 26 Mayıs 2026 10:44
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 10:42
ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız ECB Üyesi Villeroy’dan enflasyon mesajı: Gerekirse müdahaleden kaçınmayız 26 Mayıs 2026 10:32
Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak Haziranın ilk haftasında temettü takvimi: 10 şirket yatırımcısına nakit dağıtacak 26 Mayıs 2026 10:30
Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? 26 Mayıs 2026 10:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9069 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4678 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.628,2160 Değişim 90,154 Son veri saati:
Düşük 6606,148 Yüksek 6696,302
Açılış
111,2627 Değişim 4,2658 Son veri saati:
Düşük 110,1978 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler