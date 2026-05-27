IMF’den İtalya’ya mali disiplin uyarısı: Yüksek borç ve enerji destekleri gündemde

Uluslararası Para Fonu (IMF), İtalya'nın kırılgan kamu maliyesine işaret ederken, mevcut vergi indirimleri ve enerji sübvansiyonlarının bütçe üzerinde ek yük oluşturduğunu vurguladı. Özellikle akaryakıt üzerindeki geçici vergi indirimlerinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığı belirtildi.

Kuruluş, benzin ve dizel üzerindeki geniş kapsamlı vergi indirimleri yerine, doğrudan ihtiyaç sahibi hanelere yönelik nakit destek mekanizmalarının daha etkili olacağını savundu. Ayrıca enerji fiyatlarını dengelemeye yönelik politikaların, tüketimi azaltma teşviklerini zayıflatmaması gerektiğinin altı çizildi.

Meloni hükümeti ise Orta Doğu'daki çatışmaların ardından yükselen enerji maliyetlerini hafifletmek amacıyla geçici yakıt vergi indirimlerini devreye almıştı. İtalya'nın enerji ve doğalgazda dışa bağımlı yapısı, ülkeyi Avrupa'daki birçok ekonomiye kıyasla fiyat artışlarından daha fazla etkilenir hale getiriyor.

Raporda yalnızca enerji politikaları değil, İtalya'nın yüksek kamu borcu da öne çıkan başlıklardan biri oldu. IMF, artan borç yükünün ekonomik büyüme ve yatırım ortamı üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek mali disiplinin hızla güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Verilere göre İtalya ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 0,5 büyürken, 2026 için büyüme beklentisi yüzde 0,6 seviyesinde bulunuyor. Büyümenin ana kaynakları arasında iç tüketim ve Avrupa Birliği kurtarma fonu yatırımları yer alıyor. Ancak bu desteklerin sona erecek olması, enerji krizinin devam etmesi ve jeopolitik gerilimler büyüme görünümünü daha kırılgan hale getiriyor.

İtalya'nın kamu borcunun 2025 sonunda GSYH'nin yüzde 137'sine ulaşacağı tahmin ediliyor. IMF, düşük büyüme, artan faiz oranları ve piyasa dalgalanmalarının borç sürdürülebilirliğini daha hassas hale getirdiğini de vurguladı.

Buna rağmen piyasalarda İtalya'ya yönelik güvenin tamamen zayıflamadığı görülüyor. İtalya'nın 10 yıllık tahvil faizleri ile Almanya tahvilleri arasındaki fark yaklaşık 70 baz puan seviyesinde kalırken, bu oran Meloni'nin göreve geldiği 2022 dönemindeki 200 baz puan seviyesinin oldukça altında seyrediyor.

Avrupa Merkez Bankası yetkilileri de enerji desteklerinin "geçici, hedefli ve sınırlı" olması gerektiğini sık sık dile getiriyor. IMF'nin son raporu da bu yaklaşımı destekleyen bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.