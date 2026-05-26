Asya borsaları karışık seyrediyor

ABD-İran geriliminde sona yaklaşıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik iyimser mesajlara karşın diplomatik başlıkların henüz somut bir anlaşmaya dönüşmemiş olması, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin kalıcılığı açısından soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

Daha önceki anlaşma haberlerinden bir sonuç çıkmaması da göz önüne alındığında, süreçte yatırımcıların daha temkinli davrandığı görülüyor. ABD'de ham petrol stoklarında görülen kayda değer düşüş de görüşmelerden çıkacak sonuçların önemini ortaya koyuyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, merkez bankasının Orta Doğu'daki gelişmeleri izlemeye devam ettiği için faiz artırımının zamanlamasının hala değerlendirildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoJ'un haziran ayında yapacağı para politikası toplantısında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor.

Güney Kore tarafında yarı iletken ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş dikkati çekerken Kospi endeksi rekor kırdı.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 yükselişle 8.047,5 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 64.970 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 4.146 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselişle 25.689 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 azalışla 76.430 puan seviyesinde bulunuyor.