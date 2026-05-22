Almanya'da tüketici güveni yükseldi

Almanya'da tüketici güveni, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere ve artan enerji maliyetlerine rağmen haziran ayı için beklenmedik artış göstererek düşüş eğilimini durdurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 11:12

Alman pazar araştırma şirketi GfK ile Nuremberg Piyasa Kararları Enstitüsü (NIM) tarafından hazırlanan gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçları açıklandı.

Buna göre, haziran ayı için öngörülen endeks değeri mayısa göre 3,3 puan artarak eksi 29,8 puana yükseldi.

Mayıs ayı verisi ise eksi 33,1 puan olarak revize edildi. Endeksteki toparlanmaya rağmen tüketici güveninin tarihsel ortalamalara göre oldukça düşük seviyede kalmaya devam ettiği belirtildi.

Orta Doğu'da savaşın başlamasıyla ciddi şekilde bozulan gelir beklentileri, mayısta nisana göre belirgin toparlanma kaydetti. Gelir beklentisi endeksi, bir önceki aya göre 11,4 puan artışla eksi 13 puana ulaştı.

Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin durulmasının yanı sıra hükümetten gelen olası destek paketi sinyallerinin de hane halkının gelir beklentilerini olumlu etkilediğini belirtti. Ancak bu verinin de kriz öncesi dönemlerle karşılaştırıldığında hala kötümser bölgede kaldığı ifade edildi.

Tüketicilerin otomobil veya bilgisayar gibi büyük harcamalar yapma istekliliğini ölçen "satın alma eğilimi" endeksi, aylık bazda 1,2 puanlık sınırlı artışla eksi 13,2 puana yükseldi.

Hane halkının kenara para koyma eğilimini gösteren "tasarruf eğilimi" endeksi ise üst üste üçüncü ayında da hafif düşüşünü sürdürdü. Endeks, 2,2 puanlık azalışla 13,9 puana geriledi.

NIM Tüketici Araştırmacıları Bölümü Başkanı Rolf Bürkl, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Orta Doğu'daki çatışmanın şu ana kadar daha fazla tırmanmaması nedeniyle, jeopolitik belirsizliğin bir kısmı tüketici beklentilerine dahil edilmiş görünüyor. Tüketici güveni en azından şimdilik düşüş trendini sonlandırdı. Ancak İran merkezli çatışmaların getirdiği temel yükler varlığını koruyor ve tüketici iklimi üzerinde hissedilmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bürkl, tüketicilerin satın alma eğiliminin uzun süredir negatif bölgede kalmasının, mevcut ekonomik konjonktürde büyük ölçekli harcamaların hala temkinli değerlendirildiğine işaret ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Almanya'da şubatta yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,9'a yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

