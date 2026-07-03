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Rüzgar enerjisinin AB'de ağırlığı artıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) yılın ilk çeyreğinde yenilenebilir enerji kaynakları elektrik üretimindeki ağırlığını artırırken, bu üretimin yaklaşık yarısını tek başına karşılayan rüzgar enerjisi liderliğini korudu.

AA

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2026 14:26

Avrupa Birliği yılın ilk çeyreğinde elektriğin yüzde 45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretilirken, yenilenebilir üretimin yaklaşık yüzde 45'i rüzgar santrallerinden sağlandı. Yeni yatırımlar ve 2030 hedefleri doğrultusunda rüzgar enerjisi kapasitesinin büyümesini sürdürmesi bekleniyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerinden yapılan derlemeye göre, AB'de yılın ilk çeyreğinde elektriğin yüzde 45,5'i yenilenebilir kaynaklardan üretildi. Böylece geçen yılın aynı döneminde yüzde 42,7 olan yenilenebilir elektrik üretim payı 2,8 puan artış gösterdi.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin yüzde 44,9'u rüzgar santrallerinden sağlanırken, hidroelektrik santrallerinin payı yüzde 28, güneş enerjisinin payı ise yüzde 17,3 olarak kaydedildi.

ARTAN YATIRIMLAR ÜRETİMİ DESTEKLİYOR

Bu güçlü performans, son yıllarda hız kazanan yatırımlarla da destekleniyor. Avrupa rüzgar enerjisi sektörü birliği WindEurope verilerine göre, Avrupa'da geçen yıl 19,1 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alınırken, bunun 15,1 gigavatı AB ülkelerinde kuruldu. Böylece Avrupa'nın toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 304 gigavata, AB'nin kurulu gücü ise 246 gigavata yükseldi.

Yeni kapasitenin yüzde 90'ını kara tipi rüzgar santralleri oluştururken, yaklaşık 2 gigavatlık deniz üstü rüzgar kapasitesi de elektrik şebekesine bağlandı.

YENİLENEBİLİR ELEKTRİKTE ÜLKELER ARASINDAKİ FARK DİKKAT ÇEKİYOR

Veriler, yenilenebilir elektrik üretiminde üye ülkeler arasındaki farkın da belirginliğini koruduğunu gösteriyor. İlk çeyrekte elektriğinin yüzde 90'ını yenilenebilir kaynaklardan üreten Danimarka, AB'nin zirvesinde yer aldı. Danimarka'da üretimin büyük bölümü rüzgar santrallerinden sağlandı.

Portekiz yüzde 82,9 ile ikinci sıraya yerleşirken, hidroelektrik üretimi ülkenin elektrik sisteminde belirleyici rol oynadı. Litvanya ise yüzde 75,7 ile üçüncü sırada yer aldı ve burada da rüzgar enerjisi öne çıktı.

Buna karşılık Çekya yüzde 12,7, Malta yüzde 13 ve Slovakya yüzde 17,2 ile yenilenebilir elektriğin toplam üretimde en düşük paya sahip ülkeler oldu.

Ülkeler arasındaki farkta yatırım düzeyinin yanı sıra coğrafi koşullar, hidroelektrik potansiyeli, deniz üstü rüzgar kapasitesi, elektrik şebekelerinin yapısı ve uygulanan enerji politikaları belirleyici rol oynuyor.

2030 HEDEFİ RÜZGAR VE GÜNEŞ YATIRIMLARINA İVME KAZANDIRIYOR

AB'nin mevcut iklim politikaları kapsamında 2030 yılına kadar Birlik genelindeki toplam elektrik üretiminin yüzde 69'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması hedefleniyor.

Bu hedef doğrultusunda WindEurope, 2026-2030 döneminde AB ülkelerinde 112 gigavat yeni rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınacağını öngörüyor. Bu gerçekleşirse AB'nin toplam rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2030'da 343 gigavata ulaşması bekleniyor.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember tarafından hazırlanan Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporu da bu dönüşümü teyit ediyor. Rapora göre, rüzgar ve güneş santralleri 2025 yılında ilk kez AB genelinde fosil yakıtlardan daha fazla elektrik üretti. Elektrik üretiminin yüzde 30'u rüzgar ve güneşten sağlanırken, fosil yakıtların payı yüzde 29'a gerileyerek enerji dönüşümünün yapısal olarak hız kazandığını ortaya koydu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör

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