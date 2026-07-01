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Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

Asya piyasalarında açıklanan güçlü imalat verileri risk iştahını desteklerken, Güney Kore hariç bölge borsalarında genel olarak pozitif seyir izlendi. Jeopolitik riskler ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlikler ise küresel piyasalarda temkinli havayı koruyor.

AA

Oluşturma Tarihi 01 Temmuz 2026 10:15

Küresel piyasalarda ABD-İsrail ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmeler yakından takip edilirken, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde baskı yaratıyor.

İran tarafının, bölgedeki görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek ABD'li üst düzey yetkililerle temasları sınırlayabileceğine dair haber akışı, yatırımcıların risk iştahını azaltan unsurlar arasında yer aldı.

ASYA'DA MAKRO VERİ DESTEĞİ

Asya piyasalarında açıklanan güçlü ekonomik veriler, risk algısındaki zayıflamaya rağmen endeksleri destekledi.

Japonya'da haziran ayına ilişkin imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,8 seviyesinde gerçekleşti. Çin'de ise aynı döneme ilişkin PMI verisi 51,7 ile büyüme bölgesinde kaldı.

Japonya'da 2. çeyrek Tankan Tüm Büyük Sanayi Sermaye Harcamaları yüzde 11,5 artarak beklentilerin üzerinde performans gösterdi.

YEN VE PETROL FAKTÖRÜ

Dolar/yen paritesi 162,8 seviyesine çıkarak 40 yılın en düşük yen seviyelerine işaret etti. Bu durum Japonya'da döviz müdahalesi ihtimallerini yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelere gerilemesi, enerji ithalatçısı Japonya açısından maliyet avantajı sağladı.

Japonya ekonomisine ilişkin iyimser beklentilerde ise yapay zekâ yatırımlarının artması ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dengeli para politikası yaklaşımı etkili oluyor.

BÖLGE BORSALARINDA SON DURUM

Gün sonunda Asya piyasalarında karışık bir görünüm izlendi.

Güney Kore Kospi endeksi yüzde 2 düşüşle 8.303 puana gerilerken, Japonya Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 70.486 puana yükseldi.

Çin Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 4.104 puana çıkarken, Hindistan Sensex endeksi yüzde 0,7 değer kazanarak 76.960 puandan işlem gördü.

Hong Kong borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmadı.

ANALİSTLER NE BEKLİYOR?

Analistler, güçlü makroekonomik verilerin kısa vadede destekleyici olduğunu ancak jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ve ABD-İran hattındaki diplomatik süreçlerin, Asya piyasalarının yönü üzerinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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