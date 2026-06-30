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Japon yeni 1986’dan bu yana dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü: Müdahale sinyali geldi

Japon yeni, salı günü ABD doları karşısında 1986 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerileyerek piyasalarda dikkatleri yeniden Japon yetkililerin olası döviz müdahalesine çevirdi.

Oluşturma Tarihi 30 Haziran 2026 08:45

Son Güncelleme Tarihi 30 Haziran 2026 08:49

Asya piyasalarında işlemlerin ilk saatlerinde dolar/yen paritesi 162,27 seviyesine yükselirken, Japon para birimi yaklaşık 40 yılın en zayıf değerine indi.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, döviz piyasasında yaşanan aşırı oynaklığa karşı hükümetin gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

Katayama, Japonya ile ABD arasında yapılan görüşmelerde de teyit edildiği üzere, gerektiğinde kararlı müdahalelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Öte yandan Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara, hükümetin ekonomiyi kur dalgalanmalarına karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kihara, ihtiyaç duyulması halinde döviz piyasasına müdahale edebileceklerini vurgularken, yenin mevcut seviyesine ilişkin doğrudan değerlendirmede bulunmadı.

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