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Gazprom'dan Çin hamlesi: Rusya'nın Arktik'te 100 trilyon metreküplük gaz rezervi bulunuyor

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Çin'in Rus gazına ilgisinin sürdüğünü belirterek, bu ülkeyle doğal gaz ihracatında yeni imkanları görüştüklerini bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 26 Haziran 2026 11:31

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazprom'un yıllık hissedarlar toplantısında şirketin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Çin'in Rus gazına ilgisinin sürdüğünü belirten Miller, "Çinli ortaklarımızla doğal gaz ihracatında yeni imkanları görüşüyoruz. Çin de bu alandaki ilgisini yoğun bir şekilde teyit ediyor." dedi.

Gazprom'un 2025'te Çin'in en büyük doğal gaz tedarikçisi konumuna yükseldiğini dile getiren Miller, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden sevkiyatın önceki yıla göre yüzde 25 arttığını söyledi.

Miller, Çin'e geçen yıl 38,8 milyar metreküp doğal gaz gönderildiğini, bu miktarın başlangıçta kararlaştırılan seviyenin 800 milyon metreküp üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

Rusya'nın Arktik bölgesindeki enerji kaynaklarına değinen Miller, "Rusya'nın Arktik bölgesindeki gaz kaynakları 100 trilyon metreküp seviyesinde hesaplanıyor." ifadesini kullandı.

Gazprom'un bölgede arama çalışmalarını artırdığını belirten Miller, Barents Denizi'ndeki Ledovoye ile Kara Denizi'ndeki Leningradskoye sahalarında tespit edilen gaz miktarının yükseldiğini bildirdi.

Miller, küresel doğal gaz tüketiminin 2025'te 4,3 trilyon metreküple rekor kırdığını, bu miktarın 2050'ye kadar yüzde 30'dan fazla artabileceğini öngördüklerini sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük doğal gaz üreticileri arasında yer alan Gazprom, son yıllarda Asya pazarlarına ihracata ve üretimde Arktik bölgesine odaklanıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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