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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,43 yükselişle 16.762,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2026 09:31

Dün satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,95 azalışla 16.690,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 16.671,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,43 artışla 16.762,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da nihai barışın sağlanacağı beklentileri ve olumlu gelen şirket bilançolarının yapay zeka ve teknoloji sektörüne dair soru işaretlerini azaltmasıyla risk iştahı toparlanırken, gözler bugün ABD'de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerini, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.900 ve 17.000 puanın direnç, 16.600 ve 16.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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