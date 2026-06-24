Katar’dan LNG üretiminde normalleşme sinyali: Sevkiyatlar haftalar içinde artabilir

Yetkililer, hasar alan kısımlar dışında üretimin kademeli olarak toparlanacağını ve ekiplerin süreci hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

QatarEnergy'nin Ras Laffan'daki, dünyanın en büyük LNG ihracat tesisini işlettiği ancak mart başında İran saldırıları sonucu tesisin kapasitesinin yaklaşık beşte birinin zarar gördüğü ifade edildi. Şirket, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun istikrara kavuşmasıyla birlikte operasyonların tamamen normale dönmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve bölgedeki gerilimin azalmasına yönelik sinyaller, küresel LNG arzında toparlanma beklentisini güçlendirdi. Katar'dan sevkiyatların yeniden artması, özellikle Avrupa ve Asya'daki arz sıkışıklığını hafifletme potansiyeli taşıyor. Ancak fiyatların hâlâ savaş öncesi seviyelerin üzerinde seyrettiği belirtiliyor.

Güvenlik önlemleri kapsamında Katar'ın bazı tanker hareketlerini gizli şekilde yürüttüğü ve Basra Körfezi'nden sınırlı sayıda sevkiyat gerçekleştirebildiği ifade edildi. Buna rağmen mevcut ihracat hacminin normal seviyelerin oldukça altında kaldığı vurgulanıyor.