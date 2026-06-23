ABD-Japonya’dan yen için ortak mesaj: Döviz piyasasında müdahale sinyali güçleniyor

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde yen konusunun ele alındığını ve iki ülke arasında güçlü bir mutabakat bulunduğunu söyledi.

Katayama, "Gerektiğinde cesur adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikiriz" ifadelerini kullanırken, mevcut iş birliğinin ve uyumun güçlenerek sürdüğünü belirtti. Ancak döviz seviyelerine ilişkin ek bir değerlendirme yapmadı.

DÖVİZ PİYASASINDA MÜDAHALE BEKLENTİSİ

Söz konusu açıklamalar, piyasalarda Japonya'nın döviz müdahalesine yeniden başvurabileceği yönünde yorumlandı. Bu beklentiyle birlikte 40 yılın en düşük seviyelerine yakın seyreden yen, kısa süreli bir toparlanma kaydetti.

Telefon görüşmesinin, geçtiğimiz haftaki G-7 toplantısının devamı niteliğinde olduğu ve piyasadaki beklentileri artırdığı ifade ediliyor.

DOLAR/YEN 40 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Görüşme sırasında dolar/yen kuru 161,93 seviyeleriyle 40 yılın zirvesine yakın seyrederken, sabah saatlerinde 161,58 civarında işlem gördü.

Japonya'nın nisan ayı sonunda gerçekleştirdiği yaklaşık 72,6 milyar dolarlık müdahalenin ardından gelen sözlü uyarılar da piyasada yakından takip ediliyor.

FAİZ FARKI VE FED ETKİSİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD ile Japonya arasındaki faiz farkının genişlemesi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, yen üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor. Fed'in daha şahin duruşu ise doların güçlenmesini destekleyerek kur üzerindeki yukarı yönlü hareketi tetikliyor.