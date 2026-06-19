Güney Kore’de yumurta krizi: Kuş gribi ve üretim düşüşü sonrası ABD ve Tayland’dan 21 milyon ithalat!

Seul yönetimi, artan fiyat baskısını hafifletmek için yerel marketlere haftalık yaklaşık 4,5 milyon yumurtanın piyasaya sürülmesini planlıyor. Güney Kore Tarım, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu adım, özellikle kış aylarında görülen yüksek patojenik kuş gribi vakalarının ardından bozulan arz dengesini yeniden kurmayı hedefliyor.

Kuş gribinin etkisiyle ülkede yumurta üretimi belirgin şekilde gerilerken fiyatlar da yükselişe geçti. Haziran ortasında 30'lu yumurta kolisinin perakende fiyatı 7.506 won seviyesine (yaklaşık 4,9 dolar) ulaştı ve yıllık bazda yüzde 7,1 artış kaydedildi.

Üretim tarafında ise günlük ortalama yumurta üretimi 47,05 milyon adede düşerek geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 geriledi. Buna ek olarak, hayvan refahı ve biyogüvenlik politikaları kapsamında kümes yoğunluğunu azaltmaya yönelik düzenlemeler de arz üzerindeki baskıyı artırdı.

Yetkililer, mevcut sıkışıklığın geçici olduğunu öngörüyor. Genç tavukların yumurtlama dönemine girmesiyle birlikte Temmuz ayında üretimin yeniden toparlanması ve piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuşması bekleniyor.