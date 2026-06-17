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AB–Hindistan serbest ticaret anlaşması yıl sonuna kadar imzalanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ile Hindistan arasında müzakereleri tamamlanan serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanmasının hedeflendiğini bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 16:40

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından açıklamada bulundu.

"Şimdiye kadarki en büyük ticaret anlaşmalarımızdan birini sonuçlandırdığımızdan bu yana taahhütlerimizi yerine getirmek için hızla ilerliyoruz." ifadesini kullanan von der Leyen, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nı yıl sonuna kadar imzalayacaklarını belirtti.

Von der Leyen, yatırım anlaşmasına yönelik çalışmaları da hızlandıracaklarına işaret ederek, güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendireceklerini vurguladı.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu (IMEC) ilerleterek bağlantısallığı geliştirmek için güçlerini birleştireceklerini kaydeden von der Leyen, Modi ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

AB ile Hindistan arasında 2007 yılında başlayan serbest ticaret anlaşması müzakereleri Ocak 2026'da tamamlanmıştı.

AB ile Hindistan halihazırda yılda 180 milyar avronun üzerinde mal ve hizmet ticareti gerçekleştiriyor.

Anlaşma ile AB'nin Hindistan'a yaptığı ürün ihracatının 2032 yılına kadar iki katına yükselmesi bekleniyor.

Anlaşma kapsamında Hindistan, otomobiller, makineler, kimyasallar ve ilaçlar dahil birçok üründe gümrük vergilerini önemli ölçüde azaltırken taraflar hassas tarım sektörlerini koruyacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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