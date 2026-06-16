ABD’de konut başlangıçları son 6 yılın en düşük seviyesinde!

ABD'de Mayıs ayında yeni konut inşaatları, apartman projelerindeki belirgin düşüşün etkisiyle son altı yılın en düşük seviyesine geriledi. Salı günü açıklanan verilere göre, konut başlangıçları yıllık bazda yüzde 15,4 azalarak 1,18 milyon adede düştü. Açıklanan veri, ekonomistlerin beklentilerinin de altında kaldı.

Gelecekteki inşaat faaliyetlerine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilen inşaat izinleri ise Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,7 gerileyerek 1,41 milyon seviyesine indi.

Orta Batı bölgesi dışında ülkenin tüm bölgelerinde konut inşaatlarında düşüş kaydedildi. ABD'nin en büyük konut inşaat pazarı konumundaki Güney bölgesinde ise, apartman projelerindeki keskin gerilemenin etkisiyle konut başlangıçları Mayıs 2020'den bu yana en düşük düzeye geriledi.