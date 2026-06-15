CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor

BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) politika faizini 1995’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkararak yüzde 1’e yükseltmesi bekleniyor. Artışın, küresel enflasyon baskıları ve zayıf yen görünümü nedeniyle sıkı para politikasına geçişin devamı niteliğinde olacağı değerlendiriliyor.

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 07:40

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), yapılacak politika toplantısında gösterge faiz oranını 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarması bekleniyor. Bloomberg anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü, faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 1'e yükseltileceğini öngörüyor.

Başkan Kazuo Ueda'nın sağlık nedeniyle toplantıya katılmayacağı, ancak görüşlerini yazılı olarak kurula ileteceği belirtiliyor. Beklenen artış, Aralık ayından bu yana yapılacak ilk sıkılaşma adımı olacak.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin küresel enflasyon baskılarını artırdığı bir dönemde gelen bu adımın, BOJ'un temkinli para politikası duruşunu güçlendirmesi bekleniyor. Yetkililer, enflasyon risklerinin sürdüğüne dikkat çekerken piyasalarda yeni adımlara ilişkin sinyaller yakından izleniyor.

Özellikle Japon yeni üzerindeki değer kaybı eğiliminin devam etmesi halinde, toplantı sonrası hükümetin döviz piyasasına müdahale ihtimali de gündemde kalmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 11 Haziran 2026 10:58
Borsa yeni güne yükselişle başladı Borsa yeni güne yükselişle başladı 11 Haziran 2026 10:08
Kazakistan tahıl ihracatında rekora koşuyor: 13 milyon tonluk hedefe çok yaklaştı Kazakistan tahıl ihracatında rekora koşuyor: 13 milyon tonluk hedefe çok yaklaştı 11 Haziran 2026 10:05
Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor Asya borsalarında savaş endişesi: ABD-İran gerilimi ve yükselen petrol fiyatları piyasaları baskılıyor 11 Haziran 2026 09:46
Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor Goldman Sachs uyardı: Fed toplantıları öncesinde faiz piyasalarında oynaklık riski yükseliyor 11 Haziran 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 11 Haziran 2026 09:33
Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstı: Gözler Fed, ECB ve TCMB kararlarında 11 Haziran 2026 09:25
ABD’nin ticari ham petrol stokları azaldı ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı 11 Haziran 2026 08:42
ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı ABD mayıs enflasyonu beklentilere paralel geldi: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı 10 Haziran 2026 15:34
Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı Goldman Sachs’tan hisse senedi balonu uyarısı: Değerlemeler dot-com zirvesini aştı 10 Haziran 2026 15:21
Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda hastaneye kaldırıldı 10 Haziran 2026 13:31
Rusya’nın AEB’ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar Rusya'nın AEB'ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar 10 Haziran 2026 13:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.938,4800 Değişim 324,50 Son veri saati:
Düşük 13801,34 Yüksek 14125,84
Açılış
46,2911 Değişim 0,0603 Son veri saati:
Düşük 46,2439 Yüksek 46,3042
Açılış
53,791 Değişim 0,2142 Son veri saati:
Düşük 53,5773 Yüksek 53,7915
Açılış
6.433,8640 Değişim 178,876 Son veri saati:
Düşük 6272,001 Yüksek 6450,877
Açılış
104,7669 Değişim 4,2519 Son veri saati:
Düşük 101,158 Yüksek 105,4099
Açılış
BİST En Aktif Hisseler