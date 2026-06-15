BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ), yapılacak politika toplantısında gösterge faiz oranını 1995'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarması bekleniyor. Bloomberg anketine göre ekonomistlerin büyük bölümü, faizin 25 baz puan artırılarak yüzde 1'e yükseltileceğini öngörüyor.

Başkan Kazuo Ueda'nın sağlık nedeniyle toplantıya katılmayacağı, ancak görüşlerini yazılı olarak kurula ileteceği belirtiliyor. Beklenen artış, Aralık ayından bu yana yapılacak ilk sıkılaşma adımı olacak.

Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin küresel enflasyon baskılarını artırdığı bir dönemde gelen bu adımın, BOJ'un temkinli para politikası duruşunu güçlendirmesi bekleniyor. Yetkililer, enflasyon risklerinin sürdüğüne dikkat çekerken piyasalarda yeni adımlara ilişkin sinyaller yakından izleniyor.

Özellikle Japon yeni üzerindeki değer kaybı eğiliminin devam etmesi halinde, toplantı sonrası hükümetin döviz piyasasına müdahale ihtimali de gündemde kalmayı sürdürüyor.