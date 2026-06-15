Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 431,87 puan ve yüzde 3,10 yükselişle 14.370,35 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,22, holding endeksi yüzde 3,23 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen bankacılık, tek kaybeden ise yüzde 0,14 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla pozitif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşına ve teknoloji şirketlerine ilişkin gelişmeler küresel piyasaların odağında olmayı sürdürüyor.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.