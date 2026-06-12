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ABD enflasyon verileri Fed’i baskılıyor: Faiz kararında yeni sıkılaşma sinyali

ABD’de enflasyonun yüzde 4’ün üzerine çıkması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması, Fed’in para politikasında sıkı duruşunu koruyacağı beklentisini artırdı. Piyasalarda faizlerin sabit kalacağı kesin gözüyle değerlendirilirken, yıl içinde olası faiz artışı senaryosu da gündemde kalmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 12 Haziran 2026 13:30

ABD'de açıklanan son veriler, enflasyonun enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte son üç yılın en hızlı artışını gösterdi. Bu tablo, Fed'in yaklaşan toplantısı öncesinde para politikasına ilişkin beklentileri yeniden şekillendirdi.

ENFLASYONDA ENERJİ ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık ise yüzde 4,2 arttı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, enflasyondaki aylık artışın büyük bölümünü oluştururken, enerji endeksi yıllık bazda yüzde 23,5'e ulaştı.

ÜRETİCİ FİYATLARINDA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de mayısta aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 6,5 artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Bu veri, maliyet baskılarının ekonomide güçlü şekilde hissedildiğini ortaya koydu.

İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜCÜNÜ KORUYOR

İstihdam tarafında ise güçlü görünüm devam etti. Tarım dışı istihdam mayısta 172 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,3 seviyesinde sabit kaldı. Önceki aylara ilişkin yukarı yönlü revizyonlar da iş gücü piyasasının dayanıklılığına işaret etti.

FED'DEN SIKI DURUŞ BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Enflasyon ve istihdam verilerinin birlikte değerlendirilmesi, Fed'in daha "şahin" bir politika izleyeceği beklentisini güçlendirdi. Piyasalarda faiz artışı ihtimali bile yeniden fiyatlamalara dahil edildi.

FAİZ KARARI İÇİN GÖZLER TOPLANTIDA

Para piyasalarında Fed'in gelecek toplantıda faizleri sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Yatırımcılar ise 16-17 Haziran'daki toplantıdan gelecek mesajlara odaklandı.

UZMANLARDAN FAİZ GÖRÜNÜMÜ DEĞERLENDİRMESİ

Analistler, enerji kaynaklı baskıların yılın ikinci yarısında enflasyonu yüzde 4'ün üzerinde tutabileceğini ve Fed'in faiz indirimine mesafeli kalacağını belirtiyor. Bazı ekonomistler ise uzun süreli sıkı duruşun devam edebileceğini ve hatta ilerleyen dönemde faiz artışının bile gündeme gelebileceğini ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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