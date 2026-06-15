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Piyasalarda diplomatik anlaşma coşkusu: Borsalar yükseldi, petrol geriledi

ABD ve İran arasında olası diplomatik uzlaşmaya yönelik beklentiler, küresel piyasalarda risk iştahını artırarak hisse senetlerini yükseltirken petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. İyimser havanın etkisiyle Bitcoin ve değerli metallerde de güçlü yükselişler görülürken, yatırımcılar merkez bankası kararlarına odaklandı.

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 09:19

İran'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik adım umutları, küresel piyasalarda pozitif fiyatlamaları beraberinde getirdi. Bu gelişmeler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, hisse senedi endekslerinde yükselişi destekledi.

Wall Street tarafında yükselişte SpaceX'in güçlü halka arz performansı da etkili oldu. Elon Musk'ın uzay şirketi, rekor halka arzın ardından yüzde 19 değer kazandı.

ABD VE KÜRESEL BORSALARDA YÜKSELİŞ

S&P 500 endeksi yüzde 0,50 yükselirken, Nasdaq 100 günü yüzde 0,6 artışla tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde de küresel iyimserlik etkisini sürdürdü.

ABD ile İran arasında 60 günlük müzakere sürecinin önünü açan bir anlaşma ihtimali, hisse senetlerine ek destek sağlarken petrol fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Brent petrol, geçen haftayı üç ayın en düşük seviyelerine yakın kapatmasının ardından yeniden gerileyerek varil başına 83 dolar seviyesine doğru yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.

KÜRESEL PİYASALARDA GENİŞ KAPSAMLI RALLİ

ABD endeks vadeli kontratları yükselirken dolar, G-10 para birimleri karşısında değer kaybetti. Avrupa ve ABD borsa vadeli işlemlerinde yüzde 1,2'nin üzerinde artış görüldü.

eToro Asya Pasifik ve Orta Doğu Baş Analisti Josh Gilbert, anlaşmanın kesinlik içermediğini ancak piyasalarda iyimserlik yarattığını belirterek, yatırımcıların temkinli kalması gerektiğini ifade etti.

MSCI Asya endeksi yaklaşık yüzde 3 yükselirken Japonya'nın Nikkei 225 endeksi rekor kapanışa yaklaştı. Kripto para piyasasında Bitcoin son iki haftanın zirvesine çıkarken altın yüzde 3, gümüş ise yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Bakır gibi baz metallerde de yukarı yönlü hareketler görüldü.

DÖVİZ VE EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

Dolar/TL kuru sabah saatlerinde 46,27 seviyesinden işlem gördü. Küresel ölçekte doların zayıflaması gelişmekte olan ülke para birimlerini destekledi.

MERKEZ BANKALARI HAFTASI: FED, BOE VE BOJ BEKLENİYOR

Küresel piyasalarda bu hafta gözler başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Japonya Merkez Bankası'na (BOJ) çevrildi. Çoğu büyük ekonomide faiz oranlarında değişiklik beklenmezken, Japonya'nın sıkılaştırma adımı atabileceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın son faiz adımının ardından gelişmiş ekonomiler arasında para politikası ayrışması dikkat çekiyor. 20'den fazla ülkenin merkez bankasının faiz kararını açıklayacağı haftada küresel finansal yön arayışı devam ediyor.

FED'DE KRİTİK TOPLANTI VE BELİRSİZLİK

Çarşamba günü faiz kararını açıklayacak olan Fed, ilk kez Kevin Warsh başkanlığında toplanacak. Piyasalarda faizlerin sabit bırakılması beklenirken, açıklanacak mesajların yönü büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre Fed'in enflasyonla mücadeleye bağlılığını vurgulaması piyasalarda güveni artırabilirken, aksi bir söylem Fed'in kredibilitesine zarar verebilir. Analistler, Warsh'ın para politikasına ilişkin net sinyaller vermesinin piyasalar tarafından yakından takip edileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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