Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek

Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nin açılışında konuşan Nagel, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların dünya enerji ticaretini ciddi şekilde sekteye uğrattığını belirten Nagel, özellikle petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin enflasyon üzerinde önemli baskı oluşturduğunu ifade etti.

ABD ile İran arasında sağlanan barış anlaşması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasına yönelik gelişmeleri olumlu değerlendiren Nagel, enerji piyasalarında tam normalleşmenin kısa sürede gerçekleşmeyeceğini söyledi. Petrol arzının eski seviyelerine dönmesinin aylar sürebileceğini vurgulayan Bundesbank Başkanı, bölgedeki bazı üretim tesislerinin zarar görmesinin ve rezervlerdeki azalışın fiyatlar üzerinde etkisini sürdürebileceğini kaydetti.

Nagel ayrıca, enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik destek programlarının sona ermesinin de enflasyonist baskıları artırabileceğine işaret etti. Euro Bölgesi'nde mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,2 seviyesine ulaştığını hatırlatan Nagel, AMB'nin orta vadede yüzde 2 enflasyon hedefini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirtti.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek AMB faiz toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nagel, tüm politika seçeneklerinin masada olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası, 11 Haziran'da mevduat faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltmişti. Bankanın bu kararı almasında, enerji fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3 seviyesinin üzerine çıkması ve çekirdek enflasyonun hedeflenen yüzde 2 oranını aşması etkili olmuştu.