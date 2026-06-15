Fitch’ten Çin ekonomisine 'A' notu teyidi: Görünüm istikrarlı, büyüme yavaşlıyor

Fitch Ratings, Çin'in küresel ticaret sistemindeki güçlü entegrasyonunun ve sağlam dış finansman yapısının kredi profilini desteklediğini belirtti. Buna karşın artan kamu açıkları, düşen devlet gelirleri ve yükselen borç seviyesi, orta vadede mali baskı oluşturan unsurlar olarak öne çıktı. Ekonomideki yüksek kaldıraç oranı ve yerel yönetim kaynaklı yükümlülük riskleri de dikkat çekti.

Fitch'in tahminlerine göre Çin ekonomisinin büyüme oranı 2025'te yüzde 5 seviyesinden 2026'da yüzde 4,6'ya gerileyecek. Buna rağmen bu oran, "A" kredi notu grubunun ortalaması olan yüzde 2,2'nin üzerinde kalmaya devam edecek. Güçlü ihracat ve imalat performansı, zayıflayan küresel koşullara rağmen büyümeyi destekleyen temel faktörler arasında yer alıyor.

ABD ile Çin arasındaki diplomatik temaslar ve ticari gerilimi azaltmaya yönelik adımlar, kısa vadede tarife risklerini sınırlayan bir unsur olarak değerlendirildi. Ancak iç talepteki zayıflık, özellikle gayrimenkul sektöründeki gerileme ve iş gücü piyasasındaki kırılganlık nedeniyle tüketim üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Öte yandan enerji fiyatlarındaki oynaklık potansiyel risk unsuru olarak öne çıkarken, Çin'in geniş enerji rezervleri ve çeşitlendirilmiş kaynak yapısı bu riskleri kısmen dengeliyor. Hizmet sektöründeki görece güçlü performans ise ekonomik aktiviteyi destekleyen alanlardan biri oldu.

Fitch ayrıca Çin'in deflasyonist süreçten çıkış sinyalleri verdiğini ve 2026 itibarıyla enflasyonun kademeli olarak yükseleceğini öngördü. Buna karşın düşük iç talep nedeniyle fiyat artışlarının sınırlı kalması bekleniyor.

Mali cephede ise hükümetin harcamaları daha çok altyapı ve arz yönlü yatırımlara yönlendirdiği, tüketimi destekleyen teşviklerin ise sınırlı kaldığı belirtildi. Yerel yönetimlerin borç yapılandırma adımları ve 10 trilyon yuanlık borç takas programı, finansal istikrarı destekleyen önemli araçlar arasında gösterildi.

Fitch, orta vadede Çin'in büyüme potansiyelini koruduğunu ancak yüksek borçlanma, zayıf tüketim ve demografik baskıların aşağı yönlü risk oluşturmayı sürdürdüğünü vurguladı. Kuruma göre, borç oranındaki artış eğiliminin devam etmesi halinde kredi notu üzerinde baskı oluşabilir.