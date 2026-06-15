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VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 2,42 yükselişle 16.439,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 09:34

Cuma günü alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,99 artışla 16.050,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 16.090,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 2,42 üzerinde 16.439,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanmasıyla haftaya ralli havasında başladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.600 ve 16.700 puanın direnç, 16.300 ve 16.200 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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