ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları mayısta arttı

ABD Çalışma Bakanlığı mayıs ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. Piyasa beklentileri endeksin bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi. Endeks nisanda yüzde 2 yükselmişti.

İthalat fiyat endeksi mayısta yıllık bazda da yüzde 6,7 ile Ağustos 2022'den bu yana en yüksek oranda artış gösterdi.

İhracat fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 1,2 artması yönündeydi. Endeks nisanda yüzde 3,5 artmıştı.

İhracat fiyat endeksi mayısta yıllık bazda da yüzde 11,2 artarken endeksteki yıllık artış Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.