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Rusya'da akaryakıt krizi: Tatneft satışları durdurdu

Rus petrol ve akaryakıt şirketi Tatneft’in, Rusya’daki tüm istasyonlarında benzin ve motorin satışlarına geçici sınırlama getirdiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Haziran 2026 12:10

Rus haber ajansı Interfax'ın Tatneft yetkilisine dayandırdığı haberinde, şirketin Rusya genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarında satış sınırlaması uygulandığı belirtildi.

Akaryakıt satışındaki sınırlamanın yanı sıra ödeme konusunda da kısıtlama getirildiğine işaret edilen haberde, Tatneft'e ait istasyonlarda sadece nakit ödeme kabul edildiği kaydedildi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda rafineri bakıma alınırken, Rus hükümeti de akaryakıt piyasasında istikrarı sağlamak amacıyla zaman zaman ihracat kısıtlamalarına başvuruyor.

Tatneft, Rusya'nın önde gelen petrol üretimi ve akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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