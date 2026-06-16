CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de konut fiyatlarındaki gerileme devam ediyor

Çin'de konut fiyatlarındaki gerileme devam ediyor

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve satışlardaki azalmaya bağlı olarak konut fiyatlarındaki düşüş mayısta da devam etti.

AA

Oluşturma Tarihi 16 Haziran 2026 13:59

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Mayıs 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,2, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,2 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,2 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 5,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,7 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,2 geriledi.

Yılın ilk 5 ayında gayrimenkul yatırımları yüzde 16,2 gerilerken yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 10,2 azaldı.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana 35 aydır geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Lagarde’dan enflasyon uyarısı: ECB ’ikinci dalga etkiler’ görülmeye başladı Lagarde’dan enflasyon uyarısı: ECB 'ikinci dalga etkiler' görülmeye başladı 15 Haziran 2026 09:56
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 15 Haziran 2026 09:34
Piyasalarda diplomatik anlaşma coşkusu: Borsalar yükseldi, petrol geriledi Piyasalarda diplomatik anlaşma coşkusu: Borsalar yükseldi, petrol geriledi 15 Haziran 2026 09:19
BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor BOJ’dan 1995’ten bu yana en sert faiz artışı beklentisi: Japonya’da para politikası sıkılaşıyor 15 Haziran 2026 07:40
AB’den çiftçilere 1,5 milyar avroluk gübre desteği AB’den çiftçilere 1,5 milyar avroluk gübre desteği 12 Haziran 2026 13:48
ABD enflasyon verileri Fed’i baskılıyor: Faiz kararında yeni sıkılaşma sinyali ABD enflasyon verileri Fed’i baskılıyor: Faiz kararında yeni sıkılaşma sinyali 12 Haziran 2026 13:30
ABD enflasyonu ve iş piyasası Fed’i zorluyor: Warsh’un ilk toplantı mesajları kritik! ABD enflasyonu ve iş piyasası Fed'i zorluyor: Warsh'un ilk toplantı mesajları kritik! 12 Haziran 2026 11:18
İngiltere ekonomisi nisanda daraldı İngiltere ekonomisi nisanda daraldı 12 Haziran 2026 11:14
Borsa İstanbul 14 bin puana dayandı Borsa İstanbul 14 bin puana dayandı 12 Haziran 2026 10:13
Asya borsalarında yükseliş! Barış umutları ve küresel ralli piyasaları hareketlendirdi Asya borsalarında yükseliş! Barış umutları ve küresel ralli piyasaları hareketlendirdi 12 Haziran 2026 09:57
Finans devinden kritik uyarı: Kriz öncesini hatırlatan riskli eğilimler yeniden gündemde Finans devinden kritik uyarı: Kriz öncesini hatırlatan riskli eğilimler yeniden gündemde 12 Haziran 2026 09:48
Trump’ın İran mesajı piyasaları rahatlattı: Hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi Trump’ın İran mesajı piyasaları rahatlattı: Hisse senetleri yükseldi, petrol geriledi 12 Haziran 2026 08:54
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.546,1400 Değişim 115,96 Son veri saati:
Düşük 14459,35 Yüksek 14575,31
Açılış
46,3067 Değişim 0,0995 Son veri saati:
Düşük 46,2335 Yüksek 46,333
Açılış
53,8071 Değişim 0,1772 Son veri saati:
Düşük 53,6324 Yüksek 53,8096
Açılış
6.470,7190 Değişim 68,065 Son veri saati:
Düşük 6405,233 Yüksek 6473,298
Açılış
104,9541 Değişim 2,4061 Son veri saati:
Düşük 102,8485 Yüksek 105,2546
Açılış
BİST En Aktif Hisseler