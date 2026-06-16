Çin'de konut fiyatlarındaki gerileme devam ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Mayıs 2026'da ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi.

Yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın dahil olduğu "birinci kuşak kentler"de yıllık yüzde 1,7, "ikinci kuşaktaki" 31 büyük ölçekli kentte yüzde 3,2, "üçüncü kuşaktaki" 35 orta ölçekli kentte yüzde 4,2 azaldı.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip kenti Şanghay'da yeni konut fiyatları yüzde 3,2 artarak birinci kuşak kentler arasında istisna oluşturdu.

İkinci el konut fiyatları ise birinci kuşak kentlerde yıllık yüzde 5,8, ikinci kuşak kentlerde yüzde 5,7 ve üçüncü kuşak kentlerde yüzde 6,2 geriledi.

Yılın ilk 5 ayında gayrimenkul yatırımları yüzde 16,2 gerilerken yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 10,2 azaldı.

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana 35 aydır geriliyor. Kovid-19 salgını sonrası gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş ve emlak piyasasındaki daralma konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.