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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kaybederek 14.469,86 puana geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 13:31

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,23 puan ve yüzde 0,16 gerileyerek 14.469,86 puana indi.

Toplam işlem hacmi 71,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,04 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,94 ile turizm oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki anlaşmanın cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık bir seyir izlerken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'un ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, günün geri kalanında Fed'in faiz kararının yanı sıra ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.600 ve 14.700 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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