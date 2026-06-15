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ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor

ABD ve İran arasında mutabakata varılmasının enerji piyasalarında risk primini azaltması ve emtia fiyatlarında düşüşe yol açması nedeniyle Rus piyasalarında satış baskısı arttı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Haziran 2026 13:29

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,29 değer kaybederek 2.515 puana gerilerken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,38 kayıpla 1.101 puana indi.

Rus rublesi dolar karşısında yüzde 0,56 düşerken, dolar/ruble paritesi 72,68 seviyesine yükseldi.

Rusya'nın önde gelen enerji şirketlerinden Rosneft'in hisseleri yüzde 1,06 düşerken, Gazprom'un hisseleri yüzde 1,18 ve Sber'in hisseleri yüzde 1,12 değer kazandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran'ın ilk saatlerinde, ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.

Gelişmenin ardından enerji piyasalarında risk primi kısmen azalırken, Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta kapanışa göre yüzde 4,9 düştü.

Rus ekonomisi, ülkenin ana ihracat kalemi petrol ve çeşitli emtialardaki fiyat değişimlerine duyarlılığıyla ön plana çıkıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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