CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayısta arttı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon mayıs ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3,2'ye yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 13:21

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) mayıs ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda yüzde 3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,2'ye çıktı. Enflasyon, mayısta aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3,2, aylık bazda yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde mayısta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 seviyesinde ölçüldü.

Mayıs ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,3 olurken, aylık enflasyon yüzde 0,1 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, mayısta geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 3,2 ve İspanya'da yüzde 3,6 olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’da akaryakıt krizi: Tatneft satışları durdurdu Rusya'da akaryakıt krizi: Tatneft satışları durdurdu 16 Haziran 2026 12:10
Japonya Merkez Bankası ’sıkılaştırmaya’ devam edecek mi? Japonya Merkez Bankası 'sıkılaştırmaya' devam edecek mi? 16 Haziran 2026 11:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Haziran 2026 10:34
Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı 16 Haziran 2026 10:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Haziran 2026 09:48
Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir 16 Haziran 2026 09:31
Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi 15 Haziran 2026 14:13
AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi 15 Haziran 2026 14:10
Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! 15 Haziran 2026 13:35
ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor 15 Haziran 2026 13:29
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı 15 Haziran 2026 13:23
Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek 15 Haziran 2026 13:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.464,1800 Değişim 183,67 Son veri saati:
Düşük 14420,94 Yüksek 14604,61
Açılış
46,3224 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 46,2877 Yüksek 46,3216
Açılış
53,9013 Değişim 0,1908 Son veri saati:
Düşük 53,7879 Yüksek 53,9787
Açılış
6.445,4600 Değişim 47,247 Son veri saati:
Düşük 6430,255 Yüksek 6477,502
Açılış
104,1187 Değişim 1,5484 Son veri saati:
Düşük 103,5243 Yüksek 105,0727
Açılış
BİST En Aktif Hisseler