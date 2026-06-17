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Bakan Bolat: Birleşik Krallık ile 40 milyar dolar hedefi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık ile bu hafta 5'inci turunu gerçekleştirdikleri Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerinin tamamlanmasıyla ticareti daha rekabetçi ve entegre yapıya kavuşturacaklarını belirterek, "Allah'ın izniyle 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 16:11

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bryant'ı Ticaret Bakanlığında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Bolat, "Görüşmemizde, Türkiye-Birleşik Krallık ekonomik ortaklığının daha da güçlendirilmesi, Avrupa Birliği ile ilişkiler, STA'nın modernizasyonu, yatırımların artırılması, savunma sanayisi işbirliği, iş dünyalarımız arasındaki etkileşimin derinleştirilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projelerin geliştirilmesi konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, 2025'te 24 milyar dolara ulaşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin, ilişkilerin güçlü potansiyelini ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hafta içinde 5'inci turunu gerçekleştirdiğimiz STA müzakerelerinin tamamlanması sayesinde, ticaretimizi daha rekabetçi ve entegre yapıya kavuşturarak, Allah'ın izniyle 40 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Türkiye, üretim gücü, stratejik konumu ve güçlü tedarik altyapısıyla Birleşik Krallık şirketleri için güvenilir ortak ve bölgesel merkez olmaya devam edecektir. Karşılıklı ticaret ve yatırımları artıracak, iş insanlarımızın önünü açacak ve ekonomik ortaklığımızı yeni alanlara taşıyacak adımları birlikte atmayı sürdüreceğiz."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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