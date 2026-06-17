ABD’de perakende satışlar mayısta beklentileri aştı: Tüketici harcamaları gücünü koruyor

Mayıs ayında özellikle yükselen akaryakıt fiyatları satış verilerini destekledi. İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin etkisiyle benzin fiyatlarının artması sonucunda benzin istasyonlarındaki satışlar yüzde 3,4 yükseldi. Akaryakıt satışları hariç tutulduğunda ise perakende satışlarda yüzde 0,7'lik sağlam bir artış kaydedildi.

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, perakende satışlar Mayıs ayında yüzde 6,9 artış gösterdi. Bir önceki ayda yıllık artış oranı yüzde 4,9 seviyesinde bulunuyordu.

Satışların detaylarına bakıldığında, takip edilen 13 kategorinin 11'inde büyüme görüldü. Motorlu taşıt satışları da yüzde 1,2 artarak yükselişe katkı sağladı.

Veriler, Amerikalı tüketicilerin son dört yılın en yüksek ortalama benzin fiyatlarına rağmen harcamalarını sürdürdüğünü gösteriyor. Büyük perakende şirketleri Target ve Walmart da yüksek enflasyon ortamına rağmen tüketici talebinin dirençli kaldığına dikkat çekiyor.

Açıklanan rakamlar, Bank of America, JPMorgan ve PNC Financial Services tarafından paylaşılan kart harcama verileriyle de uyumlu bir görünüm sergiliyor. Söz konusu veriler, vergi iadelerinin beklenenden yüksek gelmesi ve borsadaki yükselişin etkisiyle tüketici harcamalarının Mayıs ayında da artmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Öte yandan kart verileri, yüksek gelir grubundaki tüketicilerin harcamalarını daha hızlı artırdığını, düşük gelirli hanelerin ise yükselen borçlanma maliyetleri ve bütçe baskılarıyla karşı karşıya kaldığını ortaya koyuyor. Son ekonomik göstergeler, enflasyondan arındırılmış ücretlerde gerileme ve tasarruf oranlarında düşüş yaşandığını gösterirken, tüketicilerin mevcut harcama temposunu sürdürme kapasitesinin giderek daralabileceğine yönelik sinyaller veriyor.