Japon yeni tarihi dipte! Piyasalar döviz müdahalesi ihtimaline odaklandı

Japon Yeni, çarşamba günü dolar karşısında yüzde 0,2'ye kadar değer kaybederek Temmuz 2024'ten bu yana en zayıf seviyesini gördü. Dolar/yen paritesi 160,80 seviyesine kadar yükselirken, Tokyo saatiyle 11.30 itibarıyla 160,63 civarında işlem gördü.

Piyasalardaki bu hareketin temel nedeni olarak, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz artırımlarına devam edebileceği yönündeki beklentilerin doları desteklemesi gösteriliyor.

FED'İN ŞAHİN MESAJLARI DOLARI GÜÇLENDİRDİ

Monex döviz işlemcisi Andrew Hazlett, Fed toplantısının para politikasında daha şahin bir yönelime işaret ettiğini belirterek, bunun doların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi. Hazlett, mevcut seviyelerin Japon yetkililerin yeni bir döviz müdahalesini değerlendirebileceği noktalara yaklaştığını ifade etti.

BOJ'UN FAİZ POLİTİKASI TARTIŞILIYOR

Yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) enflasyonla mücadele ve yen üzerindeki baskıyı hafifletme konusunda yeterince hızlı hareket edip etmediğini sorguluyor.

BOJ, salı günü politika faizini artırmasına rağmen Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida, döviz kurunun önemli bir unsur olduğunu ancak merkez bankasının doğrudan politika hedefi olmadığını vurguladı.

ARALIK AYINDA YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Gecelik endeks swapları, BOJ'un yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artırma ihtimalinin yaklaşık yüzde 80 seviyesinde fiyatlandığını gösteriyor.

Ekonomistlerin büyük çoğunluğu da Japonya Merkez Bankası'nın Aralık ayında politika faizini yükselteceğini öngörüyor. Buna rağmen yen, Japon yetkililerin 28 Nisan-27 Mayıs döneminde gerçekleştirdiği 11,73 trilyon yenlik rekor döviz müdahalesine rağmen değer kaybetmeye devam etti.

MÜDAHALE BEKLENTİLERİ GÜÇLENİYOR

NatWest Markets G-10 Döviz Stratejisi Başkanı Brian Daingerfield, piyasanın Japonya Maliye Bakanlığı'nın olası müdahalesine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Daingerfield, geçmişte benzer müdahalelerin önemli piyasa gelişmeleri öncesinde veya sırasında gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

HÜKÜMETTEN YAKIN TAKİP MESAJI

Japonya Kabine Başsekreteri Minoru Kihara, hükümetin döviz piyasalarındaki gelişmeleri yakından izlediğini ve gerekli görülmesi halinde uygun adımların atılacağını söyledi.

Maliye Bakanı Satsuki Katayama da daha önce yaptığı açıklamalarda, aşırı kur hareketlerine karşı müdahale seçeneğinin masada olduğunu belirtmişti.

BAZI UZMANLAR MÜDAHALEYİ ERKEN BULUYOR

Buna karşın bazı piyasa uzmanları, yendeki mevcut değer kaybının henüz doğrudan müdahaleyi gerektirecek düzeyde olmadığı görüşünde.

Fukuoka Financial Group Başstratejisti Tohru Sasaki, doların küresel ölçekte güçlü olduğunu ve yenin diğer para birimleri karşısında görece dirençli kaldığını belirterek, mevcut durumun geniş çaplı bir yen zayıflığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.