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Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, çip ve sanayi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle Hong Kong hariç pozitif seyrederken piyasalarda gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 10:50

ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi piyasalarda risk algısının devam etmesine neden oluyor.

Öte yandan, piyasaların gözü Fed'in bugünkü faiz kararında olacak.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken Warsh'un ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, para politikası metni ile Warsh'un toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Asya borsaları da çip ve sanayi hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı seyrediyor.

Makroekonomik veri tarafında Japonya'nın mayıs ayı ihracatı yıllık bazda çip talebindeki artışla birlikte yüzde 17 ile Kasım 2022'den bu yana en hızlı artışını göstererek tahminleri aştı.

Ülkenin ithalatı ise mayıs ayında yıllık bazda yüzde 12,5 ile Ocak 2025'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti ve beklentileri aştı. Japonya'da nisan ayına ilişkin çekirdek makine siparişleri aylık yüzde 8,7, yıllık yüzde 15,6 yükseldi.

Çekirdek makine siparişleri mart ayında yüzde 9,4 azalırken yıllık yüzde 5,9 artmıştı. Çekirdek makine siparişlerindeki sert yükselişin ülkede üretici fiyatlarındaki artışı tetikleyebileceği öngörülüyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli faiz oranlarının ayarlanmasına yönelik mekanizmayı geliştireceğini ve uygun zamanda gecelik ters repo işlemlerinin kapsamını genişletebileceğini belirtti. Bu kararın bankayı küresel emsalleriyle daha uyumlu hale getirebileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,6 artışla 8.864 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 69.980 puandan kapandı. Nikkei 225 endeksi 70.125,75 puanla bugün rekor seviyeyi gördü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artışla 4.109 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 24.286 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 primle 77.014 puandan işlem görüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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