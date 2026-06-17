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İngiltere'de enflasyon Mayıs'ta sabit kaldı

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 2,8 ile sabit kaldı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 09:45

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon mayısta da değişmedi. Böylece enflasyon, Mayıs 2025'ten sonra görülen en düşük seviyesini korudu. Piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 3 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Yıllık bazdaki çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 2,6'ya çıktı. Hizmet enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,7'ye ulaştı.

Çekirdek enflasyon ve hizmet enflasyonu nisanda sırasıyla yüzde 2,5 ve yüzde 3,2 seviyesinde kaydedilmişti.

Enflasyon mayısta ise aylık bazda yüzde 0,2 olarak ölçüldü.

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, verilere ilişkin değerlendirmesinde, nisandaki yavaşlamanın ardından enflasyonun mayısta yatay seyir izlediğini belirterek, hava yolu ulaşımı, araç vergileri ve akaryakıt fiyatlarının enflasyonda yukarı yönlü etki yaptığını ve bunun düşük seyreden gıda fiyatlarıyla dengelendiğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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