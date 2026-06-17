CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa 17 Haziran'a yükselişle başladı

Borsa 17 Haziran'a yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 yükselişle 14.583,18 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 10:07

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kazanarak 14.493,09 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 90,09 puan ve yüzde 0,62 artışla 14.583,18 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,93 ile ticaret, tek gerileyen yüzde 0,17 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık bir seyir izleniyor.

Hürmüz Boğazı'nın normale döneceğine yönelik beklentiler piyasalar için olumlu bir gelişme olsa da bu gelişmelerin kalıcılığı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Öte yandan piyasalarda gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Fed'in yeni Başkanı Kevin Warsh'un yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'un ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, para politikası metni ile Warsh'un toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek, bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bankanın yapacağı projeksiyonlar da takip edilecek. Fed'in büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidebileceği değerlendiriliyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya Merkez Bankası ’sıkılaştırmaya’ devam edecek mi? Japonya Merkez Bankası 'sıkılaştırmaya' devam edecek mi? 16 Haziran 2026 11:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Haziran 2026 10:34
Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı 16 Haziran 2026 10:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Haziran 2026 09:48
Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir 16 Haziran 2026 09:31
Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi 15 Haziran 2026 14:13
AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi 15 Haziran 2026 14:10
Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! 15 Haziran 2026 13:35
ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor 15 Haziran 2026 13:29
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı 15 Haziran 2026 13:23
Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek 15 Haziran 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Haziran 2026 13:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.482,7900 Değişim 148,24 Son veri saati:
Düşük 14456,37 Yüksek 14604,61
Açılış
46,3205 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 46,2877 Yüksek 46,3216
Açılış
53,9083 Değişim 0,1908 Son veri saati:
Düşük 53,7879 Yüksek 53,9787
Açılış
6.435,7040 Değişim 47,247 Son veri saati:
Düşük 6430,255 Yüksek 6477,502
Açılış
103,9554 Değişim 1,1473 Son veri saati:
Düşük 103,9254 Yüksek 105,0727
Açılış
BİST En Aktif Hisseler