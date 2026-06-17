CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İran tümeni savaştan sonra hızla toparlandı

İran tümeni savaştan sonra hızla toparlandı

ABD ile İran arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından İran tümeni hızlı bir toparlanma sürecine girerek kısa sürede değer kazandı. Dolar kurunun 180 bin tümen seviyelerinden 152 bin tümen seviyelerine gerilemesi, piyasada barış etkisinin güçlü şekilde hissedildiğini gösterdi.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 10:55

ABD ile İran arasında 4 ay süren çatışmaların ardından varılan ateşkes anlaşması, İran para birimi tümen üzerinde hızlı bir etki yarattı. Savaş sürecinde ciddi değer kaybı yaşayan tümen, anlaşmanın ardından kısa sürede toparlanma sinyalleri verdi.

Geçtiğimiz hafta 180 bin tümen seviyelerinde işlem gören ABD doları, bugün 152 bin tümen seviyelerine kadar geriledi. Böylece tümen, yalnızca bir hafta içinde yüzde 15'in üzerinde değer kazancı elde etmiş oldu.

Piyasalarda barış beklentisinin etkisi hissedilirken, İran'daki serbest döviz piyasasını takip eden pashizi.com verilerine göre kurda dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Öte yandan İran ekonomisi, savaşın yarattığı mali yük, yüksek enflasyon ve uzun süredir devam eden yaptırımlar nedeniyle ciddi baskı altındaydı. Mart ayında doların 190 bin tümen seviyesine ulaşmasıyla birlikte para birimi tarihi dip seviyelerini görerek büyük değer kaybı yaşamıştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Japonya Merkez Bankası ’sıkılaştırmaya’ devam edecek mi? Japonya Merkez Bankası 'sıkılaştırmaya' devam edecek mi? 16 Haziran 2026 11:55
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 16 Haziran 2026 10:34
Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı Borsa güne 14 bin puanın üzerinde başladı 16 Haziran 2026 10:33
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 16 Haziran 2026 09:48
Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir Piyasalar ABD-İran anlaşmasının detaylarını bekliyor: Fed kararı öncesi temkinli seyir 16 Haziran 2026 09:31
Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi Nord Stream 2’den AB’ye dava: Rus gazı yasağının iptali talep edildi 15 Haziran 2026 14:13
AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi AB nisanda 7 milyar avro dış ticaret açığı verdi 15 Haziran 2026 14:10
Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! Küresel piyasalarda barış rüzgarı: Nasdaq, S&P 500 ve BIST 100 yükselişte! 15 Haziran 2026 13:35
ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor ABD ile İran anlaşması Rus piyasalarını baskılıyor 15 Haziran 2026 13:29
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi arttı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi arttı 15 Haziran 2026 13:23
Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek Bundesbank Başkanı Nagel’den enflasyon uyarısı: Barış ortamında bile temkinli duruş sürecek 15 Haziran 2026 13:22
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Haziran 2026 13:20
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.478,3700 Değişim 148,24 Son veri saati:
Düşük 14456,37 Yüksek 14604,61
Açılış
46,3205 Değişim 0,0339 Son veri saati:
Düşük 46,2877 Yüksek 46,3216
Açılış
53,9083 Değişim 0,1908 Son veri saati:
Düşük 53,7879 Yüksek 53,9787
Açılış
6.435,7040 Değişim 47,247 Son veri saati:
Düşük 6430,255 Yüksek 6477,502
Açılış
103,9554 Değişim 1,1473 Son veri saati:
Düşük 103,9254 Yüksek 105,0727
Açılış
BİST En Aktif Hisseler