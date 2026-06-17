İran tümeni savaştan sonra hızla toparlandı

ABD ile İran arasında 4 ay süren çatışmaların ardından varılan ateşkes anlaşması, İran para birimi tümen üzerinde hızlı bir etki yarattı. Savaş sürecinde ciddi değer kaybı yaşayan tümen, anlaşmanın ardından kısa sürede toparlanma sinyalleri verdi.

Geçtiğimiz hafta 180 bin tümen seviyelerinde işlem gören ABD doları, bugün 152 bin tümen seviyelerine kadar geriledi. Böylece tümen, yalnızca bir hafta içinde yüzde 15'in üzerinde değer kazancı elde etmiş oldu.

Piyasalarda barış beklentisinin etkisi hissedilirken, İran'daki serbest döviz piyasasını takip eden pashizi.com verilerine göre kurda dikkat çekici bir düşüş yaşandı.

Öte yandan İran ekonomisi, savaşın yarattığı mali yük, yüksek enflasyon ve uzun süredir devam eden yaptırımlar nedeniyle ciddi baskı altındaydı. Mart ayında doların 190 bin tümen seviyesine ulaşmasıyla birlikte para birimi tarihi dip seviyelerini görerek büyük değer kaybı yaşamıştı.