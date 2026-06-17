ECB yetkilileri uyardı: Barış anlaşması enerji şokunu durduramayabilir, enflasyon baskısı sürebilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri, ABD ile İran arasında sağlanan barış anlaşmasının enerji piyasalarındaki şoku tamamen ortadan kaldırmayacağı ve faiz artışlarının sona ermesini garanti etmeyeceği görüşünü paylaşıyor.

Yetkililer, Orta Doğu'da yaşanan jeopolitik gerilimin ardından enerji arzında toparlanmanın zaman alacağını, bu durumun da petrol fiyatlarını yüksek tutarak enflasyonu Avrupa Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedefinin üzerinde baskılamaya devam edebileceğini belirtiyor.

AMB Başkanı Christine Lagarde, olası ateşkes ve diplomatik ilerlemelerin olumlu bir gelişme olduğunu ancak enflasyonun yeniden yükselmesi halinde para politikasının sıkı tutulmaya devam edeceğini ifade etti. Lagarde, "Enflasyon kontrolden çıkarsa yeniden düşürmek çok daha maliyetli olur" değerlendirmesinde bulundu.

Yönetim Konseyi üyeleri de enerji maliyetlerindeki yüksek seyrin beklenenden uzun sürebileceğine dikkat çekerek, altyapının yeniden işler hale gelmesinin ve sevkiyatların normale dönmesinin zaman alacağını vurguladı.

Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik bazı mali önlemlerin sona ermesinin enflasyon üzerinde ek baskı yaratabileceğini belirtirken, Portekiz ve Letonya merkez bankası temsilcileri de şokların etkisinin henüz tam olarak hissedilmediğini dile getirdi.

AMB Başekonomisti Philip Lane ise mevcut enerji fiyat seviyelerinin, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 3'ün üzerine çıkabileceğine işaret ettiğini ve bunun gıda, mal ve hizmet fiyatlarına dolaylı etkiler yaratacağını söyledi.