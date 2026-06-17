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Fed'in kritik faiz kararı bugün! Gözler Kevin Warsh'ın ilk mesajlarında

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını bugün açıklarken piyasalar yeni Başkan Kevin Warsh’ın ilk toplantısından çıkacak mesajlara odaklandı. Faizlerin sabit tutulması beklenirken, enflasyon görünümü ve gelecekteki faiz patikasına ilişkin sinyaller yakından izlenecek.

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 09:13

ABD Merkez Bankası (Fed), iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından haziran ayı faiz kararını bugün TSİ 21.00'de duyuracak. Ekonomistlerin ortak beklentisi, politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında korunması yönünde bulunuyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ise görevdeki ilk toplantısının ardından TSİ 21.30'da basın karşısına çıkacak.

Toplantı, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir sürdürdüğü faiz indirimi çağrıları ve devam eden enflasyon baskıları nedeniyle Warsh açısından kritik önem taşıyor. Fed içinde bazı yetkililer, karar metninde yer alan ve piyasalarda "bir sonraki adım faiz indirimi olacak" algısı yaratan ifadelerin çıkarılmasını savunuyor. Bu yönde bir değişikliğin gerçekleşmesi halinde, Warsh'ın piyasalara vereceği mesajların daha da önem kazanacağı değerlendiriliyor.

Fed başkanlığına aday gösterilmeden önce Trump'ın faiz indirimi taleplerine yakın bir duruş sergileyen Warsh, artık yüksek enflasyon ortamı ve Fed üyelerinin farklı görüşleri arasında denge kurmak zorunda kalacak. Vadeli işlem piyasalarında yatırımcılar, Fed'in yıl sonuna kadar faiz artırımı yapma ihtimalini yüzde 80'in üzerinde fiyatlıyor.

Piyasaların odağında, Warsh'ın enflasyonu yeniden yüzde 2 hedefine indirme konusundaki kararlılığına ilişkin açıklamaları yer alıyor. Ayrıca ABD ile İran arasında olası ateşkes ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin enerji fiyatları ile ABD ekonomisine etkileri hakkındaki değerlendirmeleri de yakından takip edilecek.

Fed toplantısıyla birlikte güncellenen ekonomik projeksiyonlar ve faiz beklentilerini gösteren "nokta grafiği" de yayımlanacak. Bloomberg'in ekonomist anketine göre, Fed yetkililerinin enflasyon tahminlerini yükseltmesi ve faiz indirimlerine ilişkin beklentileri 2027 yılına ötelemesi bekleniyor.

Öte yandan Citi, iş gücü piyasasında zayıflama görülmesi halinde Fed'in eylül ayından başlayarak bu yıl üç faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Kurumun Baş Ekonomisti Andrew Hollenhorst, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ve ateşkes ihtimalinin enerji maliyetlerini düşürerek Warsh'a daha esnek bir para politikası alanı sağlayabileceğini ifade ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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