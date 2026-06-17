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Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran arasında anlaşma sağlanmasına karşın Avrupa'da enflasyonist baskıların devam edeceğine yönelik endişelerle karışık seyrederken gözler bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Haziran 2026 11:40

Petrol fiyatlarındaki düşüşün pozitif etkilerine karşın fiyatların savaş öncesi seviyelere hemen dönemeyeceğine yönelik tahminler piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.

Avrupalı yetkililer ve şirketler de Hürmüz Boğazı'nın savaş öncesi durumuna ne kadar hızlı dönebileceğine ilişkin çekinceler yaşıyor.

Taraflar arasında anlaşma sağlanmasına karşın Avrupa'da enflasyonist baskıların sürebileceğine yönelik endişeler devam ediyor. Bu nedenle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl ikinci bir faiz artırımına gidebileceğine ilişkin beklentiler bulunuyor.

Makroekonomik veri tarafında İngiltere'de mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,8 artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede TÜFE nisan ayında aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 2,8 artış kaydetmişti.

İngiltere'de açıklanan TÜFE'de en fazla artış gösteren kalem ulaşım maliyetleri artışı oldu. İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da yarınki faiz kararı toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenirken, bankanın yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği tahmin ediliyor.

Öte yandan piyasaların gözü Fed'in bugünkü faiz kararında olacak.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın yöneteceği ilk toplantıdan çıkacak para politikası kararları piyasaların odağında bulunuyor. Bankanın faiz oranını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Warsh'ın ilk sözle yönlendirmelerindeki tonuna dikkat edilecek.

Analistler, para politikası metni ile Warsh'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem politikalarına ilişkin sinyaller aranacağını belirterek bu sinyaller doğrultusunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Bankanın yapacağı projeksiyonlar da takip edilecek. Fed'in büyüme tahminlerinde aşağı yönlü, enflasyon tahminlerinde ise yukarı yönlü revizyona gidebileceği değerlendiriliyor.

Büyümede aşağı yönlü revizyonlar yapılacağına yönelik öngörüler de piyasalardaki risk iştahının törpülenmesinde etkili oldu.

Öte yandan bugün açıklanacak noktasal grafikte Warsh'ın kendi tahminlerini ekleme ihtimalinin düşük olduğu tahmin ediliyor. Bu durumun Warsh'ın, Jerome Powell, Janet Yellen ve Ben Bernanke dönemlerinde uygulanan gelenekten farklı bir yaklaşım benimseyebileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerle Avrupa piyasalarında saat 10.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 636 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 kayıpla 10.486 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 24.828 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yatay seyirle 52.425 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 8.446 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 19.139 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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