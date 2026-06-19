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AB’den Rusya’ya yaptırım kararı: Ekonomik kısıtlamalar 12 ay daha uzatıldı

Avrupa Birliği, Brüksel’deki zirvede Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların süresini 12 ay daha uzatma kararı aldı. Liderler ayrıca enerji gelirlerinin kısıtlanması, gölge filoya yönelik önlemlerin artırılması ve yeni yaptırım paketinin hızla devreye alınması çağrısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 09:41

Avrupa Birliği liderleri, Brüksel'de düzenlenen zirvede Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların süresini 12 ay daha uzatma kararı aldı. Böylece daha önce altı ayda bir yenilenen yaptırımlar ilk kez bir yıllık dönem için uzatılmış oldu.

AB yönetimi, Rusya üzerindeki baskının artırılması yönündeki tutumunu yineledi. Bu kapsamda, 20. yaptırım paketiyle birlikte devreye alınan ve "gölge filo"yu hedef alan yeni tedbirler olumlu karşılanırken, 21. yaptırım paketinin de hızlı şekilde kabul edilmesi çağrısı yapıldı.

Toplantıda ayrıca Rusya'nın enerji gelirlerinin daha da sınırlandırılması, gölge filoya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi ve bankacılık sektörünü kapsayan ek kısıtlamaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Gölge filonun yol açtığı çevresel ve deniz güvenliği risklerine karşı ortak bir yaklaşım geliştirilmesi de gündeme geldi.

AB liderleri, G7 ülkeleriyle yaptırımlar konusunda yürütülen yakın koordinasyondan memnuniyet duyduklarını da ifade etti. Zirvede ayrıca Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya yönelik askeri varlığı ile İran, Belarus ve diğer ülkelerin Rusya'ya sağladığı askeri destek sert şekilde kınandı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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