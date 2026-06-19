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Piyasalarda ABD-İran müzakereleri etkisi: Hürmüz sonrası risk iştahı dalgalı seyrediyor

ABD-İran arasında sağlanan geçici anlaşma ve Hürmüz Boğazı’nda yeniden başlayan geçişler, küresel piyasalarda risk iştahını destekledi. Ancak ertelenen müzakereler ve belirsizlikler, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına yol açıyor.

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 09:09

ABD ile İran arasında yürürlüğe giren geçici barış anlaşması, Hürmüz Boğazı'nda ticaretin yeniden canlanmasını sağladı. Bu gelişme, arz endişelerinin azalmasıyla birlikte enflasyon baskısına yönelik beklentileri de hafifletti.

WALL STREET VE KÜRESEL BORSALARDA YÜKSELİŞ

Anlaşmanın yarattığı iyimserlik, ABD borsalarına güçlü alımlar getirdi. S&P 500 endeksi yüzde 1,1 yükselirken, çip hisselerindeki sert artış dikkat çekti ve endeks yüzde 6'yı aşan bir yükseliş kaydetti. Aynı dönemde işlem hacimleri opsiyon vadesi etkisiyle rekor seviyelere ulaştı.

TAHVİL VE PETROL PİYASALARINDA HAREKETLİLİK

Faiz beklentilerindeki değişimle birlikte ABD Hazine tahvili getirileri geriledi. Brent petrol ise Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşme sürecinin etkisiyle 80 doların altına sarkarak haftalık bazda yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti.

KÜRESEL ENDEKSLERDE KARIŞIK SEYİR

Avrupa vadeli endeksleri satıcılı bir açılışa işaret ederken, ABD vadeli işlemleri de düşüş gösterdi. Doların güçlenmesi ve tatil dönemleri nedeniyle likiditenin azalması, piyasalarda riskten kaçış eğilimini artırdı.

BELİRSİZLİKLER VE TEMKİNLİ GÖRÜNÜM

İsviçre'deki müzakerelerin ertelenmesi, piyasalarda oluşan iyimserliği sınırladı. Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki normalleşmenin henüz kırılgan olduğunu ve yatırımcıların kalıcı bir anlaşma sağlanana kadar temkinli kalabileceğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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